2026. január 23. 14:42

Külföldön bérelt luxusautókat foglalt le a rendőrség

Tucatnyi külföldön bérelt luxusautót talált meg és foglalt le a rendőrség nemzetközi együttműködés keretében Magyarországon - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata a Police.hu oldalon pénteken.

A magyar hatóságokat hétfőn tájékoztatták arról, hogy egy nemzetközi autókölcsönző több külföldön bérelt jármű eltűnését észlelte. A kocsikat egy magyar férfi neve alatt működő vállalkozás bérelte Németországban, Ausztriában és Svájcban. Mivel a bérleti díjakat nem rendezték, a járműveket pedig nem szolgáltatták vissza, az autókölcsönző feljelentést tett.

Az ügyeket megvizsgálva a rendőrök a kocsikat lopottként rögzítették, és körözni kezdték.

Az információk szerint 14 jármű lehetett Magyarországon. A budapesti, valamint a Bács-Kiskun, Nógrád és Pest vármegyei rendőrök az ORFK koordinációjával csütörtök hajnalban egyszerre hét helyszínen intézkedtek. Összesen 13 körözött járművet foglaltak le, amelyek összértéke mintegy 210 millió forint, az értékük egyenként 8,7 és 28,2 millió forint közötti.

Az autók használóinak elszámoltatását a magyar nyomozók megkezdték - közölték a rendőrség oldalán.

(MTI)