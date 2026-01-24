Anyaország :: 2026. január 24. 23:59 ::

Jó szőlőtermést jósoltak Ópusztaszeren

Jó szőlőtermést jósoltak a környékbeli hegyközségek gazdái és a borrendek képviselői az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkban a Szent Vince napjához kapcsolódó ünnepségen szombaton.

Kalmár István mórahalmi hegybíró - miután levágott néhány vesszőt az emlékpark skanzenjének szőlőskertjében a kövidinkatőkéről - elmondta, a szőlővesszők egészségesek, épek, de az elmúlt évekhez képest némileg fejletlenebbek, ami a tavalyi év aszályos időjárásának következménye.



Felvonulnak a borrendek a Szent Vince napja alkalmából tartott ünnepségen az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban

A szakember, aki már harminc éve vizsgálja meg január második felében az emlékparkban a szőlőtőkéket, közölte, a rügyek szép zöldek, kifejlettek. Ha a következő hónapokban kellő mennyiségű csapadék érkezik, a jelenleg mély nyugalmi állapotban lévő szőlő behozhatja a lemaradást, és kielégítő, jó termés várható.

A gazdák a rügykezdemények állapotából nemcsak a jövendő termésre következtetnek: a hagyományoknak megfelelően a levágott vesszőket meleg szobában vízbe állítják, és a hajtások alapján azt is megmondják hamarosan, mikor érdemes elkezdeni a szőlő metszését.



Kalmár István mórahalmi hegybíró az idei szőlőtermést jósolja a Szent Vince napja alkalmából tartott ünnepségen (fotók: MTI/Rosta Tibor)

Bár ma már Ópusztaszer térsége nem szőlőtermesztéséről, bortermeléséről híres, a szeri monostor gazdasági épületei között tárták fel az Alföld egyik legnagyobb borospincéjét, ami azt bizonyítja, hogy már a középkorban jelentős szőlőtermesztés folyhatott a területen. Szent Vince ünnepe alkalmából már 35 éve gyűlnek össze magyarországi és külhoni borrendek képviselői Ópusztaszeren. Idén 17 borrend mintegy hetven tagja, köztük Délvidékről, Horgosról és Bajmokról érkező vendégek, köszöntötték a 300 körül Hispániában vértanúhalált halt szent ünnepét.

A néphagyomány szerint Szent Vince vértanú napján - január 22. - tájegységenként különbözőképpen megjósolják a várható szőlőtermést. "Ha megcsordul a Vince, tele lesz a pince", vagyis ha enyhe az idő, és olvad ezen a napon, akkor jó bortermésre lehet számítani.

A Zaragozai Szent Vincét nem csak a magyar borosgazdák tartják nagyra, Franciaországban, Dél-Németországban és Ausztriában is tisztelik. A korai keresztény idők szentjének tiszteletéhez hozzájárulhat nevének népies etimológiája: Vin-Cent (százszoros bor) is.

(MTI nyomán)