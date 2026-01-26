Anyaország :: 2026. január 26. 21:23 ::

Feloszlatta a Fidesz jelöltje a párt érdi szervezetét, miután a tagok egy jelentős része nem támogatta az indulását

Támogatásommal a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Országos Választmánya feloszlatta az érdi szervezetet – közölte a Facebookon Kardosné Gyurkó Katalin miniszterelnöki biztos, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje az érdi központú Pest megye 1-es választókerületben.

Mint írta, "választókerületi elnökként az a célom, hogy Érden is elsősorban az elvégzett munkáról és annak eredményeiről ismerjék a Fideszt. Ennek érdekében a változó világban a szervezetben is változásra van szükség: egy hatékonyabb, konstruktívabb, mentalitásában és stílusában is megújult érdi Fideszre. Ennek alapfeltétele, hogy új emberek jöjjenek vagy lépjenek előre, és ők jelenítsék meg értékeinket, véleményünket és képviseljék a pártot."

A kép azért ennél némileg árnyaltabb, a hvg cikke szerint azzal javasolta az érdi szervezet feloszlatását Kövér Lászlónak, hogy "a belső konfliktusok magva, véleményem szerint csak az érdi Fidesz feloszlatásával, majd újjászervezésével orvosolható".

A lap birtokába került a döntésről szóló, párttagokhoz eljuttatott értesítés is, amelyben az áll, hogy "a kudarccal végződött 2024. június 9-i önkormányzati választásokat követően tartósan megbomlott a belső egység", és ez "a fennálló méltatlan állapot súlyosan sérti a Szövetség érdekeit és jó hírét".

Az indoklás szerint a helyi csoport "a közelgő újabb országgyűlési választásokra való felkészülésre alkalmatlanná vált", ráadásul "számos olyan ember rendelkezik még mindig tagsági jogviszonnyal, aki a csoport tényleges életében és politikai tevékenységében már régóta egyáltalán nem vesz részt, és még a tagdíj és kiegészítő tagdíj fizetési kötelezettségének sem tesz eleget". Végül megállapították, hogy a számos szabálytalansággal terhelten működő csoport teljes és átfogó megújítása, különös tekintettel a közelgő országgyűlési választásokra, nem várathat tovább magára, s ez pedig nem képzelhető el annak feloszlatása nélkül.

Kardosné a jövőről azt írta, az új csapat már készen áll, "amelynek munkája elsődlegesen a város és a választókerület képviseletét jelenti a politikában, s csak emellett a politika képviseletét a városban.

(24 nyomán)