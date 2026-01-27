Anyaország :: 2026. január 27. 10:18 ::

Szabálytalanul reptette drónját egy budapesti férfi Vecsésen, a repülőtér közelében, eljárás indult ellene - közölte a Készenléti Rendőrség kedden a Police.hu oldalon.

A közlemény alapján egy gyártelep épületéről reptette szabálytalanul a drónját egy férfi, az eszköz több alkalommal 3000 méteres magasságba is felemelkedett, irányítója pedig ezen túl több olyan szabályt is megszegett, amely a légtérhasználatra és a pilóta nélküli légi járművekre vonatkozik.

Amikor a rendőrök igazoltatták, a budapesti férfi nem is tagadta, hogy nincs tisztában a rá vonatkozó szabályokkal, azt mondta, hogy szabadidős célból drónozott, és elismerte a jogsértést.

Tekintve, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közvetlen közelségében repült az eszköz, ezzel veszélyeztette az oda érkező és onnan induló közforgalmi járatokat - emelték ki.

A férfi ellen több eljárás indult a súlyos jogsértések miatt: a Monori Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az esetet, a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság szabálysértési, míg a Légügyi Hatóság közigazgatási hatósági eljárást indított vele szemben - áll a közleményben.

(MTI)