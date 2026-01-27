Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. január 27. 12:17 ::

Az önkényes lakásfoglalások ellen nyújtott be törvényjavaslatot a Mi Hazánk

Az immár 300 ezer YouTube-feliratkozóval rendelkező Bűnvadászok tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkényes lakásfoglalást elszenvedő tulajdonosok jogi úton nem, vagy csak jelentős időbeli késedelemmel tudnak érvényt szerezni tulajdonjoguk védelmének, ezért a Mi Hazánk törvényjavaslatot nyújtott be, melynek célja a lakástulajdonosok fokozott védelmének biztosítása az önkényes lakásfoglalókkal szemben - írja közleményében Novák Előd országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk alelnöke, alább a folytatás.

Bár tavaly májusban az összes többi párt papírforma szerint leszavazta a Mi Hazánk Mozgalomnak ezt az indítványát, most a kampányidőszakban talán már nem merik megtenni, vagy a választáson alakulhat úgy az Országgyűlés összetétele, hogy az ilyen javaslatokat már nem lehet lesöpörni.

Az önkényes lakásfoglalókkal szembeni fellépésről szóló törvényjavaslat mostani, tovább pontosított formája biztosítaná a jogos önhatalmat az ilyen helyzetbe került lakástulajdonosok számára. A törvény továbbá egyértelművé tenné azt is, hogy az önkényes lakásfoglalás bűncselekmény, hiszen az magánlaksértésnek minősül, amellyel szemben érvényesíteni kellene az állam bűnüldözési igényét.

Mivel az önhatalom a hatályos magánjogi szabályozásban csak kivételes jelleggel lehetséges, amelyen ez a mértéktartó törvényjavaslat sem kíván változtatni, a javasolt szabályozás több garanciális biztosítékot tartalmaz annak érdekében, hogy az önhatalom csak kivételes eszköz legyen. Az önhatalom egyrészt nem valamennyi ingatlan, hanem kizárólag a lakás, illetve a nem lakás céljára szolgáló helyiség esetén jöhet szóba. Másrészt az önhatalom gyakorlását meg kell előzze egy írásbeli felszólítás, amellyel szemben a törvény közokirati vagy ügyvéd által ellenjegyzett, teljes bizonyító erejű magánokirati formát követel meg annak érdekében, hogy az érintett ingatlan tulajdonjogi helyzetének és birtoklása jogcímének ellenőrzésére köteles közjegyző vagy ügyvéd ellenőrzése nélkül az önhatalom gyakorlásának az elvi lehetősége se merülhessen fel. Harmadrészt a „tulajdonosnak nem minősülő” törvényi megszorítás célja annak biztosítása, hogy közös tulajdon esetén a tulajdonostársak egymással szembeni jogvitája esetén az önhatalom lehetőségét kizárja. Ezen garanciális biztosítékokkal fokozná a lakástulajdonosok védelmét a Mi Hazánk.