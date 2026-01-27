Anyaország :: 2026. január 27. 17:34 ::

A kutyapárt arra kéri a szavazóit, ne voksoljanak a jelöltjeikre

Továbbra is indulna az áprilisi választáson a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP), és az országos listához elegendő számú egyéni jelöltet is elindítják, de arra kérnek mindenkit, hogy egyéniben ne rájuk szavazzanak, hanem más ellenzéki jelöltekre, és csak listán támogassák az MKKP-t.



A hvg-nek Nagy Dávid pártigazgató arról beszélt, hogy a pártnak listán van esélye mandátumhoz jutni, azt pedig az egyéni jelöltjeik is pontosan tudják, hogy nincs esélyük nyerni a körzetekben. Nagy szerint a parlamentbe jutva kritikusan és konstruktívan viszonyulnának a Tisza Párthoz.

A magyar választási szabályok szerint egy pártnak muszáj a 106 egyéni választókerületből legalább 71-ben jelöltet indítania ahhoz, hogy országos listája lehessen, ami nem kedvez a kis pártoknak. Az MKKP egyelőre ennél több jelöltet tervez állítani, de terveik szerint néhányat visszaléptetnek majd még a választás előtt, és csak 71-gyel futnak neki április 12-ének, de kizárólag a listás szavazatokkal akarnak bejutni az országgyűlésbe.

Nagy Dávid szerint most 180-200 ezer szavazójuk van, ezen túl még minimum 80 ezer kell a parlamentbe jutáshoz, és a részvételi arány sem mellékes.

(Telex nyomán)