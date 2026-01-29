Anyaország, Politikusbűnözés :: 2026. január 29. 13:47 ::

Novák Lázárnak: miért 50 millió forintért adták el Tiszaföldvár kollégiumát, ha később 170 millióért árulta egy fideszes oligarcha?

Miért csak 50 millió forintért adták el Tiszaföldvár volt kollégiumát, ha fél évvel később már 170 millió forint + áfáért árulta azt a fideszes oligarcha? – ezzel a címmel nyújtottam be egy korrupciógyanús ügyben írásbeli kérdést az érintett Lázár Jánosnak, írja Novák Előd a Facebook-oldalán.

Tisztelt Miniszter Úr!

Mindössze 50 millió forintért értékesítette a tiszaföldvári önkormányzat a volt középiskolai kollégium épületét, azzal az ígérettel és elképzeléssel, hogy az épületben 36 lakásos ingatlan kerül kialakításra. Kicsivel több mint fél évvel az adásvételt követően azonban nyilvánosan elérhető ingatlanhirdetés jelent meg, amelyben az ingatlant jelentősen magasabb áron, 170 millió forint + áfa összegért hirdette immár a fideszes oligarcha, Nagy Ferenc, aki ennek töredékéért jutott az ingatlanhoz. (A hirdetés időközben törlésre került, korábban itt volt elérhető.)



(A jegyzőkönyv Tiszaföldvár önkormányzatának 2024. május 30-án tartott nyilvános képviselő-testületi ülésén – amelyről hivatalos jegyzőkönyv készült – a volt kollégium épületének értékesítésével kapcsolatban olyan meglepő kijelentések hangzottak el, amelyek miniszter urat név szerint érintik.(A jegyzőkönyv itt érhető el.)

A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve szerint az ingatlant megvásárló gazdasági társaság képviseletében felszólaló vállalkozó az ingatlan hasznosításával kapcsolatban az alábbi kijelentést tette: "Így van, de Lázár János miniszter úr megvétózta ezeket a dolgokat, de most kilátásban van, hogy újra lehet majd ilyen célra pályázni, építeni. 30 éve vezetem ezt a Kft.-t, ezen kívül van még jó pár cégem, 140 embernek adok munkát. Ebbe az ingatlanba úgy nem teszem bele a pénzemet, hogy a kormánynak más elképzelése volt. Most úgy néz ki, hogy lesz újra lehetőség, akkor nem lesz eladó. De úgy nem fogok beletenni 4 milliárd forintot, hogy azt elbukjam."

Az ügy különös súlyát az adja, hogy az érintett ingatlan korábban kollégiumként működött, gyermekek ellátását szolgáló közfeladatot látott el. A kollégium megszűnésével ez a lehetőség Tiszaföldváron végleg megszűnt, így a helyi középiskolába távolabbról érkező diákok számára a kollégiumi ellátás kizárólag más településen biztosítható.

A fentiek alapján az alábbi kérdéseket teszem fel miniszter úrnak:

Miért csak 50 millió forintért adták el Tiszaföldvár volt kollégiumát, ha fél évvel később már 170 millió forint + áfáért árulta azt a fideszes oligarcha? Ez nem veti fel Ön szerint a korrupció gyanúját?

Milyen kapcsolat, egyeztetés vagy döntési folyamat állhatott annak hátterében, hogy miniszter úr neve a jegyzőkönyv szerint egy helyi, önkormányzati tulajdonú ingatlan jövőjét befolyásoló szereplőként hangzott el?

Volt-e miniszter úrnak vagy az általa vezetett minisztériumnak bármilyen kapcsolata vagy egyeztetése az ingatlant megvásárló gazdasági társasággal vagy annak tulajdonosával az ingatlan hasznosítását illetően?

Amennyiben valóban volt kilátásban állami vagy kormányzati fejlesztési elképzelés az ingatlan vonatkozásában, miért nem az önkormányzat számára került felajánlásra a fejlesztési lehetőség?

Vizsgálta-e bárki azt a lehetőséget, hogy az önkormányzat az ingatlant megtartsa, és közfeladatot ellátó funkció (kollégium) továbbra is fennmaradjon?

Mi indokolhatta azt, hogy egy helyi vállalkozó egy önkormányzati ülésen miniszter urat nevezze meg az ingatlan sorsát befolyásoló tényezőként?

Az ingatlanmutyi áldozatává vált tiszaföldvári kollégium helyett lesz-e új diákszálló?

Tisztelettel:

Novák Előd

(A fényképen balról jobba: Herczeg Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Lázár János és az oligarcha Nagy Ferenc.)