Orbán arra büszke, hogy százezrek lennének fizetésképtelenek rezsicsökkentés nélkül

Százezrek kerültek volna fizetésképtelen helyzetbe Magyarországon (köztük az új középosztálya? – a szerk.), ha egyáltalán nincs rezsicsökkentési rendszer – mondta a januári rezsistop kapcsán Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Szerinte ez egy egyedülálló rendszer, amit az Európai Unióban ki akarnak nyírni. – A rendszer sok vitát vált ki a nemzetközi cégekkel, energiacégekkel. Extrém hideg volt, nagy dilemmában voltunk, hogy csak a rászorultaknak segítsünk, vagy mindenkinek – ecsetelte a rezsistop nehézségeit. Végül úgy döntöttek, hogy mindenkinek 30 százalékkal csökkentik a januári terheit. – Bevezetése idején a baloldal támadta a rezsicsökkentést, most pedig a Tisza Párt – állította, noha a Tisza számtalan alkalommal leszögezte, hogy megtartja, sőt, kiegészíti a rendszert a tűzifával.

Három nehéz tárgyalást kellett lefolytatnom – folytatta. Egyrészt meg kellett győzni Trumpot, hogy Magyarország ne kapjon szankciókat Amerikától, mert nekünk vezetékes szállítás kell. Utána meg kellett állapodni az oroszok elnökével, hogy amit vállaltak korábban a szerződésben, azt szállítsák a jövőben. Aztán a török elnökkel kellett megegyezni, hogy az útvonalat, amely a gázt rajtuk keresztül juttatja el Magyarországra, fenntartsák.

– Az áprilisi választás egyik tétje, hogy marad-e a rezsicsökkentés vagy sem – fogalmazott. Ha a nemzeti kormány nyer, akkor marad, ha a brüsszeli, akkor nem. Ezután rátért arra, hogy Brüsszel 2027-re kivezetné az orosz olajat és a gázt az unió országaiból. Ezt a rendeletet nem akarja végrehajtani, ki akarja cselezni. – Nem mond igazat az, aki azt állítja, hogy az orosz energia nélkül lehet rezsicsökkentés – jelentette ki drámai hangnemben a miniszterelnök.

Brüsszel 2027-ben fel akarja venni Ukrajnát az EU-ba, 2028-ban már adnának is nekik pénzt. – Ukrajna uniós tagsága háborút jelent – szögezte le. A tiszás szavazók Ukrajna tagságát támogatják, de ha bent lenne az EU-ban az ország, akkor háború lenne Európában. Ha ilyen helyzet állna elő, hogy egy tagállam állna háborúban, akkor sorra jönnének a többiek. Ám szerinte „ha mi, magyarok jól csináljuk”, a nyugat-európai országok is fel fognak lázadni ellene a gyorsított EU-tagság ellen. Ehhez először itthon kell nyerni áprilisban, majd utána Brüsszelben. Az ukránoknak az az érdekük, hogy elvegyék a pénzünket – emlegette többször is. Nekünk viszont az, hogy „Ukrajnát megállapodásokkal köztes állapotban tartsuk”, egyfajta ütközőzónaként. Az ukrán helyet inkább Európa hadseregét kell fejleszteni.

Végül szóba került a hathavi fegyverpénz, amelyet a választások előtt, épp ma kapnak meg a fegyveres testületekben dolgozók. – 3-4 évvel ezelőtt fizettünk fegyverpénzt, az volt a tervünk, ha lehet 3, vagy legalább 4 évente (vagyis választások előtt – a szerk.) fizetünk nekik – magyarázta a miniszterelnök. A fegyvereseket az különbözteti meg a többi állami dolgozótól, akik a magyarok biztonságáért dolgoznak, hogy ők életük kockáztatásával, életük feláldozásával teszik mindezt, és jól végezték a munkájukat az elmúlt időszakban. – Jól dolgoznak. Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa. Ha nincsenek új rendőrviccek, az mindig mutat valamit – mondta Orbán.

(Magyar Hang)