Álnéven indul a választáson Csipke Józsika

Bódis Kriszta néven indul az áprilisi választáson a szociális szakember és író – válaszolta a Telex megkeresésére a Tisza Párt. A Tisza-szolga lap azután fordult hozzájuk, hogy a Magyar Nemzet felvetette: törvényt sért Bódis Kriszta, ha az írói álnevén indul a választáson úgy, hogy hivatalos dokumentumaiban továbbra is Horváth Krisztinaként szerepel a neve.



Vargáné (j) és Csipke Józsika a tiszalöki putrisoron

Arra a kérdésre, hogy Bódis Kriszta hivatalosan is felvette-e vagy fel fogja-e venni az írói álnevét, azt írták, hogy „a válasz igen. Másképp nem indulhatna ezen a néven.”

Nem először téma, hogy Bódis álnéven szerepel a közéletben: közel egy éve vetette fel Szentkirályi Alexandra, hogy Magyar Péterék más néven, Horváth Krisztinaként jelölik Bódis Krisztát a Fővárosi Szociális Közalapítvány élére, Szentkirályi szerint azzal a céllal, hogy majd azt senki ne vegye észre, és átverhessék a budapestieket.



Bódis egy korábbi kedvencével

A Tisza Párt ezután közölte, hogy Bódis a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumi tagjairól szóló februári előterjesztésbe is a „Horváth Krisztina” név került be, továbbá azt is, hogy Horváth Krisztina Bódis Kriszta alkotói néven tevékenykedik íróként, pszichológusként, dokumentumfilmesként és szociálpolitikai szakértőként évtizedek óta.