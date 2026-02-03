Anyaország :: 2026. február 3. 10:20 ::

Volt tiszás munkacsoport-vezető: a Tisza Párt mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez

A Tisza Párt úgy akarja megnyerni a választást, hogy mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez - mondta Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője kedden az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

Csercsa Balázs úgy fogalmazott, Magyar Péter és a Tisza Párt kihasználja a közösséget, amit "kedves és hazájukat szerető emberek" alkotnak.

Hozzátette, a Tisza-szigetek koordinátorai semmilyen segítséget nem kapnak a párttól, de az ingyenmunkát el kell végezni.

A volt munkacsoport-vezető azt mondta, akik részt vesznek a szervezésben, gyakran találkoznak a pártelnök személyiségének árnyoldalaival, és ezek nem is tetszenek nekik.

"Ugyanígy a pártközpontban is mindenki ismeri Magyar Péter személyiségét, amellyel nagyon nehéz együttműködni, csakhogy a szemébe ezt senki nem meri megmondani, mert nagyon sokan úgy vannak vele, hogy a kormányváltást szeretnénk megvalósítani, és akkor erre a Tisza Párt lehet képes" - fogalmazott.

Csercsa Balázs közölte, sokan gondolják azt, hogy Magyar Péter nem alkalmas az ország vezetésére, "csak egyszerűen nincs más választás". Úgy értékelt, a Tisza kormányra kerülése esetén nem rendszerváltás történne, csak más emberek kerülnének ugyanabban a rendszerben pozícióba.

Szerinte a néppárttá válási ígéret ellenére a Tiszának még mindig 20-30 tagja van, és nagy a szakadék a közösség és a párt között.

A történész végzettségű volt tiszás vezető azt is mondta, létezik egy úgynevezett konvergenciaprogram, amely egészen 2035-ig tartalmazza a megvalósítandó célokat és eszközöket. Emellett készül egy kampányprogram, amit az ígéretekkel szemben még mindig nem mutattak be.

A korábban az Index által nyilvánosságra hozott 600 oldalas dokumentum kapcsán Csercsa Balázs úgy fogalmazott, az valós, a "pártban keringő tanulmánygyűjtemény", ami alapján a kormányprogram is készül.

Csercsa Balázs elmondta, kilépését követően sokan megköszönték, hogy ki mert állni, mert mások is ugyanazokat gondolják és tapasztalják, amit elmondott, és ők is gondolkodtak már azon, hogy érdemes-e ezt folytatni. Úgy fogalmazott, ő már korábban, a 2022-es választáson is a kormányváltásért dolgozott, amikor "Magyar Péter még bőven a Bálnában nevetgélt, táncikált, és helyeselt Orbán Viktornak". Nem én voltam az, aki munkahelyekért könyörgött NER-es cégeknek - fogalmazott.

Csercsa Balázs a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta, a Magyar Péter által bejelentett, vele szemben indítani tervezett perrel kapcsolatban még nem érkezett hozzá semmiféle értesítés. Azt gondolja, hogy ez egy fenyegetés marad, hiszen azt Magyar Péter is nagyon jól tudja, hogy amit ő állított ezekben az interjúkban, az igaz.

(MTI)