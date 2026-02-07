Tegnap este Budapesten késeléssel fenyegette és egészen obszcén módon szidalmazta a Tisza női önkénteseit Orbán Viktor egyik harcosa – közölte Magyar Péter szombat délelőtt. Az esetről egy videót is közzétett a közösségi oldalán.
Ideje lezárni az orbáni gyűlöletkeltést! 64 nap – tette hozzá. Azt is írta, hogy elvárják, hogy a rendőrség haladéktalanul indítson eljárást a fenyegetőző ellen. Természetesen nem esett lázári hibába, hogy az általa körbeudvarolt Bódis-pozitív csoporthoz való tartozását megnevezve cigányozással vádolhassák, megmaradt a minősítésnél a már egyre unalmasabb janicsározásnál.
(Kuruc.info - Magyar Hang)