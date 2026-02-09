Anyaország :: 2026. február 9. 12:02 ::

Nem lesz itt bábkormány - vonta le a következtetést Orbán, csakhogy a korábbi párttársai nem is indultak Balmazújvárosban

Hiába a szakmányban gyártott kamukutatások, hiába a nagy csinnadrattával bejelentett kamuprogram, hiába a Brüsszelből kirendelt szakértők hada, és hiába a magyar Jockey Ewingok meg a bank- és multivezérek élére vasalt műmosolya, a magyar emberek átlátnak a szitán. Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány - közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor azt írta, hogy vasárnap azért győztek, amiért kilenc hét múlva is győzni fognak: "mert mi az emberek oldalán állunk".

"Nemet mondunk Brüsszelnek, kimaradunk a háborúból, és újra naggyá tesszük Magyarországot!" - fogalmazott a kormányfő.

Szoros volt a verseny

Nagy Zoltán, a Fidesz–KDNP jelöltje 397 szavazattal nyerte meg a balmazújvárosi 7. számú egyéni választókerületben tartott időközi önkormányzati választást. A Közösen Balmazújvárosért Egyesület jelöltje, Molnár Péter 369 voksot kapott, míg a függetlenként induló Béresné Lőrincz Erzsébetre 77-en szavaztak.

Az időközi választást azután írták ki, hogy a körzet korábbi képviselője, Demeter Pál lemondott mandátumáról. A körzet különösen szoros küzdelmet ígért, hiszen a 2024-es önkormányzati választáson Demeter mindössze négy szavazattal előzte meg Nagy Zoltánt. A mostani eredménnyel a kormánypárti jelölt visszavágott, és megszerezte a mandátumot.

A választás kimenetele túlmutat az egyéni körzeten: Nagy Zoltán győzelmével a Fidesz–KDNP többségbe kerülhet a balmazújvárosi képviselő-testületben, amelyben eddig patthelyzet alakult ki a kormánypárti és a Közösen Balmazújvárosért Egyesület képviselői között. A testület működése hónapok óta feszült volt, az ellenzéki egyesület képviselői korábban bojkottálták az üléseket, és a testület feloszlatását is felvetették.

Frissítés: Kubatov még diadalmaskodni is csak hamisítva tud

A fideszes pártigazgató a közösségi oldalán megosztotta a Nemzeti Választási Iroda eredménylapját is, csakhogy a Kubatov-féle képen Molnár Péter neve mellett az szerepel, hogy „Független, TISZA”, ahogy a harmadik helyen végzett Béresné Lőrincz Erzsébetnél is ez tűnik fel. Ez az átírt verzió:

Valójában egyikük sem a Tisza Párt jelöltje volt, de az egyébként is furcsa lett volna, ha a párt egy választókerületben rögtön két jelöltet is indított volna. Itt az NVI honlapján most is szereplő eredmény:

2. frissítés: "téljesen hülyének néznek mindenkit"

"Aki elhiszi meg meg is érdemli!! Van még kérdés milyen emberek??" - teszi hozzá (varázslatos helyesírással) a tiszásnak kikiáltott Molnár Péter:

