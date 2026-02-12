Anyaország :: 2026. február 12. 10:11 ::

Lecserélték a feliratot a Radnai Márk nevével bejegyzett honlapon

Coming soon – eddig ez a felirat fogadta azokat, akik ellátogattak arra, a Radnai Márk nevével létrehozott honlapra, amelyen egy bekamerázott szobáról készült kép látható, az ágyon összegyűrt ágyneművel.

Csütörtök reggel a „Coming soon” helyett már új felirat szerepel a honlapon: Once upon a time… 2024.08.03.

Mindez azt jelentheti, hogy a felvétel, amelyet itt terveznek nyilvánosságra hozni, 2024 augusztusában készülhetett. És azt is, hogy a magyar nyelvtől valamiért fölöttébb idegenkednek a készítők.

Felvétel még mindig nincs

A felület videóval viszont továbbra sem frissült, miközben a fideszes propagandamédiában olyan írások jelentek meg, amelyek arról szólnak, hogy „kering egy hír”, miszerint Radnai Márk és Magyar Péter valamiféle orgián vettek részt, és ezt láthatjuk majd az oldalra hamarosan kikerülő felvételen.

Tompos Márton közzétette, hol készülhetett a kép

Íme AZ apartman – írta Tompos Márton, a Momentum Mozgalom országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán csütörtök reggel, és közzétett egy képet a szobáról, amiről a fotó szerepel(het) a Radnai Márk nevére bejegyzett domainen.

A politikus a Budapesten található apartmanról azt írta, annak üzemeltetője a Hídépítő cégcsoportnál van, és egyúttal jelezte, hogy „ez nem jelenti azt, hogy a cégnek bármi köze lenne az egészhez”. Tompos úgy fogalmazott:

Ha tényleg volt kamera, akkor azt a plafonba szerelték, ami szerintem (!) azt mutatja, hogy nem amatőrök csinálták. Még mindig nincs videó. Én nem hiszek abban, hogy elengedték, inkább arra tippelek, hogy mérik az első reakciókat. Maradjunk Gödnél.

Frissítés: Menczer állítja, nincs közük ehhez (és ők persze soha nem hazudnak)

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt állította, hogy a pártjának nincs köze ahhoz a Radnai Márk Tisza-alelnök nevével bejegyzett weboldalhoz.

– Nincs köze a Fideszhez. Kellő tisztelettel azt szeretném kérni öntől, hogy Radnai Márk vagy Magyar Péter hálószobájával kapcsolatban ne tegyen fel nekem kérdést, mert nem vagyok illetékes, és kicsit elborzadok. Nem tudok róla semmit, én még ezt a fotót is talán csak a sajtóban láttam – mondta Menczer a 444 arra vonatkozó kérdésére, hogy a Fidesznek van-e köze a weboldalhoz vagy az ott a jövőben megjelenő felvételekhez.

Menczer Tamás a kormánypárt egyéni képviselőjelöltje a Pest megyei 3. választókerületben, a sejtelmes honlap ügyével az ürömi lakossági fórumán keresték meg.

(24 nyomán)