2026. május 14. 15:49

Trump fokozná az amerikai-kínai együttműködést

Az amerikai-kínai kapcsolat a mai világ legfontosabb kétoldalú kapcsolata, ezért a két országnak fokoznia kell az együttműködést egy jobb jövő megteremtése érdekében - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön Pekingben, a tiszteletére adott díszvacsorán.

Trump megköszönte Hszi Csin-ping kínai elnök vendégszeretetét, és közölte: látogatása fontos állomás, a két fél pozitív és építő jellegű tárgyalásokat folytatott.

Hozzátette: az amerikai és a kínai nép között kölcsönös tisztelet és megbecsülés van, kapcsolatuk pedig hosszú múltra tekint vissza.

Hszi Csin-ping: a kínai-amerikai a mai világ legfontosabb kétoldalú kapcsolata



A kínai-amerikai a mai világ legfontosabb kétoldalú kapcsolata, amelyet csak erősíteni lehet, gyengíteni nem - jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön Pekingben, a Donald Trump amerikai elnök tiszteletére adott díszvacsorán.

Hozzátette: a két ország együttműködése kölcsönös előnyökkel jár, míg a szembenállás mindkét félnek károkat okoz, ezért partnerként, nem ellenfélként kell viszonyulniuk egymáshoz.

Hszi kiemelte, hogy a felek megállapodtak egy konstruktív és stratégiailag stabil kínai-amerikai kapcsolatrendszer kialakításáról, amelynek célja a kétoldalú kapcsolatok stabil, egészséges és fenntartható fejlesztése, valamint a globális béke és jólét előmozdítása.

Donald Trump amerikai elnök május 13. és 15. között tesz hivatalos látogatást Kínában, amerikai elnökként 2017 óta most jár először az országban.

(MTI)