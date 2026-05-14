Külföld, Háború :: 2026. május 14. 16:48 ::

Miniszterelnököt buktattak Zelenszkij drónjai Lettországban

Bejelentette lemondását csütörtökön Evika Silina, Lettország miniszterelnöke. A bejelentésre egy nappal azután került sor, hogy az általa vezetett hárompárti kormánykoalíció egyik tagja, a Progresszívok párt kilépett a kormányból, így a koalíció elvesztette parlamenti többségét.

A távozó kormányfő egy új kormány megalakulásáig hivatalban marad, és ügyvezető miniszterelnökként dolgozik tovább.

Evika Silina és a Progresszívok viszonya azt követően romlott meg, hogy a közelmúltban két elkóborolt ukrán drón anélkül repült be Oroszország irányából Lettországba, majd robbant fel egy olajtároló létesítményben, hogy a hadsereg észlelte volna.

A miniszterelnök a Progresszívok által delegált védelmi minisztert, Andris Sprudsot hibáztatta az incidensért; kijelentve, hogy nem gondoskodott a drónok ellen alkalmazható légvédelmi fejlesztésekről.

Andris Spruds Silina nyomásának engedve már vasárnap benyújtotta lemondását, a baloldali Progresszívok pedig szerdán, a frakcióvezetőjük és a kormányfő között lezajlott sikertelen tárgyalást követően jelentették be, hogy kilépnek a kormányból. Hozzátették ugyanakkor, hogy egyelőre nem hívják vissza minisztereiket az ügyvezető kormányból.

A kormánykoalíció az Evika Silina vezette jobbközép Új Egység párt, a baloldali Progresszívok és a Zöldek és Gazdák Szövetsége (ZZS) részvételével került hatalomra 2023-ban.

Edgars Rinkevics lett államfő pénteken találkozik a parlamenti pártok frakcióvezetőivel, hogy konzultáljon velük egy új kormány megalakításáról.

A lett parlamenti képviselők jelenlegi megbízatása október 2-án jár le, az új választás október 3-án esedékes.

(MTI)