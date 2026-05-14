Elcsatolt részek, Háború :: 2026. május 14. 16:07 ::

Kárpátalja kormányzója szerint az "ukrán magyarok" most még büszkébbek az országra Kijev háborúja miatt

"Meggyőződésem, hogy Kárpátalján a magyarok és minden nemzeti közösség büszke arra, hogy ukrán állampolgár. Külföldön is 'ukrán magyarokként' tekintenek rájuk. Ez az otthonuk, és itt vannak a legjobb karrierlehetőségek" - jelentette ki Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója az Ukrinform hírügynökségnek adott, csütörtökön közzétett interjújában.

A huszti születésű politikus arra a kérdésre válaszolva, hogy szerinte erősödött-e az ukrajnai identitás a háború miatt a régióban, egyértelmű igennel válaszolt, hozzátéve, hogy "mindenki büszkébb most" az országára.

A magyarországi parlamenti választás nyomán bekövetkezett kormányváltással kapcsolatosan a május 7-én felvett interjúban Bileckij kifejtette, hogy szerinte az nem befolyásolja a kisebbségi jogok biztosítását Kárpátalján. "Saját államunk és értékeink vannak. Budapest közel van, de a saját országunk felé kell nézni. Köszönöm a kárpátaljai magyaroknak, hogy 2014-ben önként az elsők között mentek harcolni Ukrajnáért, és most is szolgálnak a különböző védelmi alakulatokban, gondoskodnak az elesett katonák emlékének megőrzéséről, és támogatják a hadsereget" - emelte ki.

A kormányzót megkérdezték a Volovec közelében, a Kárpátokban történt nagyszabású tűzesetről. Elmondta, hogy a hatóságok vizsgálják annak lehetőségét is, hogy a tűz esetleg orosz megrendelésre elkövetett gyújtogatás miatt tört ki, mivel korábbi tapasztalataik szerint az orosz titkosszolgálatok tinédzsereket toboroznak üzenetküldő alkalmazásokon keresztül. "Az elmúlt hónapban Kárpátalján több ilyen toborzási eset is volt példa" - mondta, kiemelve az április közepén történt incidenst, amelyben egy kilencedik osztályos tanuló tüzet nyitott társaira az egyik középiskolában, a csapi Széchenyi István Líceumban, és egy gyereket megsebesített. Kiemelte, hogy ezek aggasztó esetek, mert a régió destabilizálására irányuló kísérletekre utalnak.

"Ez a trend nagyon aggaszt engem. Meglepett a diák esete, aki az orosz titkosszolgálatok által diktált forgatókönyv szerint cselekedett. Több gyermeket kellett volna lelőnie, mindezt élőben közvetítenie, majd kimennie az utcára és öngyilkosságot elkövetnie. Ezt megelőzően még fel kellett volna olvasnia egy üzenetet, amelyet magyar nyelven írtak neki. Ezt a feljegyzést a rendvédelmi szervek megtalálták" - mondta. Hozzátette, hogy a fiú internetes játékokon keresztül került befolyás alá, hosszú ideig manipulálták, fegyvert adtak neki és útmutatást arra, hogyan tanulja meg használni. Ezután pedig azzal fenyegették, hogy megölik az egész családját, ha nem teljesíti a feladatot. A fiú - Bileckij szavai szerint - azért ment bele, mert azt hitte, így megvédheti a családját, mivel azt mondták neki, nincs más választása: vagy te, vagy ők.

A háború miatt lakóhelyükről Kárpátaljára menekültekkel kapcsolatos kérdésre válaszolva a kormányzó közölte, hogy hivatalosan mintegy 124 ezer belső menekültet regisztráltak a megyében. "Ez a szám négy éve nagyjából stabil: valaki érkezik, valaki visszamegy, vagy külföldre távozik. 108 menedékszállásunk van, ahol csaknem 4600 ember él. Jelenleg 325 szabad hely van, ebből 166 pótágyas" - fejtette ki. Hozzátette, hogy a belső menekültek többsége azonban keres magának saját lakást. A menekültek főként Harkiv, Donyeck és Dnyipropetrovszk megyékből érkeznek Kárpátaljára - mondta. "Emellett a herszoni, a luhanszki és a zaporizzsjai régiókból is vannak nálunk menekültek. Az áttelepítés szervezetten zajlik az ukrán elnöki irodán keresztül, mi csak a helyeket biztosítjuk" - fűzte hozzá Kárpátalja kormányzója.

(MTI)