Eltérő kultúra Borsodban: saját féltestvérét erőszakolta meg egy "fiatalkorú"

A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte annak a fiatalkorúnak a letartóztatását, akivel szemben szexuális erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás - közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya csütörtökön az MTI-vel.

A rendelkezésre álló adatok alapján a gyanúsított egy Miskolc melletti kistelepülésen lévő otthonukban és annak udvarán rendszeresen fogdosta, illetve egy lakatlan portára elcsalva meg is erőszakolta féltestvérét. A kislány a többszöri bántalmazás miatti félelméből adódóan nem mert ellenkezni.

A bíróság közlése szerint a gyanúsított cselekménye - bizonyítottság esetén - tizennyolcadik életévét be nem töltött, hozzátartozó sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettének megállapítására alkalmas.

A járásbíróság a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelését a bűncselekmény különös tárgyi súlya mellett a szökés, elrejtőzés veszélyével, valamint a tanúk befolyásolása és lehetséges megfélemlítése révén a bizonyítás veszélyeztetésével indokolta.

Az elkövető letartóztatását javítóintézetben kell végrehajtani. A végzés nem jogerős.

Egy másik eset: 16 év fegyházat kapott a kiskorú lányát megerőszakoló erőforrás

A Debreceni Törvényszék 16 év fegyházbüntetésre ítélte azt a férfit, aki bántalmazta, bezárta és megerőszakolta a saját kiskorú lányát egy hajdú-bihari településen - tájékoztatta a Debreceni Törvényszék sajtószóvivője az MTI-t csütörtökön.

Dobó Dénes közleménye szerint a törvényszék a vádlottat előkészítő ülésen - miután beismerő nyilatkozatot tett, tárgyaláshoz való jogáról lemondott - bűnösnek mondta ki folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntettében, személyi szabadság megsértésének bűntettében és testi sértés bűntettének kísérletében.

Ezért a férfit, mint többszörös visszaesőt, halmazati büntetésül, a mértékes ügyészi indítvány szerint 16 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától és végleges hatállyal eltiltotta minden olyan tevékenység gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna. A vádlottat a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás kedvezményéből kizárta - ismertette a szóvivő.

Az ítélet szerint a vádlott 2025 január elején szabadult a szegedi fegyház- és börtönből, amit követően a rokonainál tartózkodott egy hajdú-bihari településen. A férfi a gyermekei neveléséhez és gondozásához - mint ahogy korábban sem - a büntetés-végrehajtási intézetből való szabadulását követően sem járult hozzá, gyermekével, a kiskorú sértettel a kapcsolatot nem tartotta, azonban, ha az utcán találkoztak, beszélgettek egymással.

A kislány márciusban és áprilisban egy-egy alkalommal otthonából elment az édesapjához, ahol a vádlott ittas állapotban, akarata ellenére szexuális cselekmények eltűrésére kényszerítette őt. A vádlott a lányát több alkalommal is arcon ütötte, majd a száját befogta, a kezeit lefogta, és vele akarata ellenére közösült.

A sértett június 6-án este otthonából a játszótérre ment sétálni, azonban találkozott az édesapjával, aki kerékpárral volt, és kérte, hogy üljön fel a csomagtartóra, mert hazaviszi, azonban a vádlott a lányát nem haza, hanem a saját lakásába vitte. Az apa több napig tartotta bezárva a házában a kislányt, többször megfenyegette, megverte, és meg is erőszakolta. Később egy ismerősük talált rá a lányra, értesítette az édesanyját, aki bejelentést tett a rendőrségen.

Szalontani Krisztina bíró az ítélet indokolása során súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott a bűncselekményt vérszerinti lánya sérelmére követte el, a férfi többszörös visszaeső, a büntetés-végrehajtási intézetből történő szabadulását követő két hónap múlva követte el az újabb bűncselekményeket. Ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe a bíró, hogy a vádlott a bűnösségre is kiterjedő beismerő vallomást tett - ismertette az ítéletet Dobó Dénes.

Hozzátette: a törvényszék ítélete jogerős, azt mind az ügyészség, mind a vádlott és védője tudomásul vették.