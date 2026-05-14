Nikotinos töltőfolyadék-kereskedelemre szakosodott bűnszervezet tagjai ellen javasol vádemelést a NAV

Hárommilliárd forintos adócsalás miatt javasol vádemelést egy Baranyában és Horvátországban tevékenykedő, nikotinos töltőfolyadék-kereskedelemre szakosodott bűnszervezet tagjai ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - közölte a szervezet dél-dunántúli bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense csütörtökön az MTI-vel.

Kuperczkó Adrienn közleményében azt írta, hogy a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszervezet tagjai ipari mennyiségben üzleteltek engedély és adófizetés nélkül jövedéki adóköteles e-cigarettákban alkalmazható töltőfolyadékkal.

A bűnbanda egy horvát gazdasági társaságon keresztül e-töltőfolyadék nemzetközi értékesítésére specializálódott webáruházat üzemeltetett, ennek keretében a horvát fél többek között magyar végfelhasználók részére értékesített különféle elektromos cigarettába tölthető töltőfolyadékokat.

A nikotintartalmú jövedéki termékeket postai csomagba rejtve juttatták el Magyarországra, majd értékesítették, miközben a cégnek külföldről behozott, nikotintartalmú termékek forgalmazására nem volt jövedéki engedélye.

A négytagú bűnszervezetben a horvát társaság ügyvezetőjeként bejegyzett férfi dolga a cég horvátországi telephelyén a csomagolás, a logisztika irányítása volt, további három magyar tag pedig Magyarországon, a háttérből koordinálta a cég tevékenységét.

A bűnszervezetre a nyomozók nemzetközi bűnügyi és igazságügyi együttműködés alapján szervezett akcióval csaptak le, azok során Baranyában és Horvátországban bizonyítékgyűjtés, adatmentés és vagyonbiztosítás céllal kutattak a csapatok.

A tájékoztatás szerint a végrehajtást a horvát rendőri és igazságügyi szervek, valamint Europol- és Eurojust-együttműködések is segítették, támogatva ezzel a magyar nyomozókat.

Az okozott vagyoni hátrány megtérülése érdekében ingatlanoknak, gépjárműveknek, magyarországi és külföldi bankszámlákon tartott összegeknek, valamint értékpapír-számlákat és készpénzt foglaltak le a pénzügyőrök.

A kutatások során az egyik gyanúsítottnál marihuánát találtak, míg az elkövetőkhöz köthető magyarországi helyszínek egyikén kezdetleges töltőfolyadék-keverő, -kiszerelő egység, csomagolóanyagok és kiszerelt illegális jövedéki késztermékek kerültek elő.

A NAV bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó- költségvetési csalás miatt javasol vádemelést a gyanúsítottak ellen.

Az ellenőrizetlen forrásból, feketepiacról származó e-liquidek nemcsak az államkasszát károsítják meg, hanem a fogyasztók egészségét is súlyosan veszélyeztetik. Az illegális e-töltőfolyadékok alapanyagai és adalékanyagai ismeretlenek, így ellenőrizetlen összetételük beláthatatlan kockázatot jelent. Aki illegális forrásból vásárol, nemcsak a törvényt szegi meg, hanem a saját egészségével játszik - hívta fel a figyelmet közleményében Kuperczkó Adrienn, kiemelve, hogy a NAV továbbra is kiemelten ellenőrzi a jövedéki termékek piacát, hogy csak tiszta forrásból származó termékek kerülhessenek a fogyasztókhoz.