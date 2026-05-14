Háború :: 2026. május 14. 17:02 ::

Kreml: Európa Ukrajna oldalán harcol, ezért nem lehet közvetítő

Európa gyakorlatilag közvetlenül harcol Oroszország ellen Ukrajna oldalán, ami kizárja, hogy közvetítő lehessen - nyilatkozott Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön újságíróknak Moszkvában.

"Jelenleg gyakorlatilag közvetlenül részt vesznek (európai országok) a háborúban a kijevi rezsim oldalán, és inkább annak az elképzelésnek a szószólói, hogy 'megsemmisítő csapást' mérjenek Oroszországra, 'megsemmisítő vereséget' mérjenek rá" - mondta.

"Természetesen ilyen hozzáállás mellett aligha lehet közvetítői szerepre pályázni" - tette hozzá a Kreml szóvivője.

(MTI)