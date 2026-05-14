Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

A kormányfő a Miniszterelnökség épülete előtt úgy nyilatkozott: Pintér Sándor volt belügyminiszter azonnali és teljes vizsgálatot kért önmaga ellen, és ez meg fog történni. "A többi miniszter ugyan nem kérte ezt, például Rogán Antal nem kért ilyet, de vele kapcsolatban is természetesen meg fog történni" a vizsgálat - tette hozzá.

Közölte: lezajlott az átadás-átvétel, az egykori Orbán-kormány összes minisztere megjelent, "a főleltáros nem volt itt".

Viszont itt voltak a miniszterek, és különböző formátumban átadták az információkat és aktákat - mondta Magyar Péter.

Jótékony célra ajánlhatják fel végkielégítésüket a távozó kormánytagok

A kabinet elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket - közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás-átvételt követően a Miniszterelnökség régi épülete előtt nyilatkozva újságíróknak, csütörtökön.

Közölte: a kormányzat fogja elutalni az összeget a megjelölt alapítványnak.

"Mi ezt elfogadtuk, szerintem a magyar emberek is elfogadják" - jelentette ki Magyar Péter, hozzátéve, nyilatkozatot várnak az államtitkároktól, hogy ők is lemondanak-e az összegről, vagy jótékony célra utaltatják azt.

Magyar Péter a szerdai kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón jelezte, hogy nem fizetik ki a távozó kormány tagjainak járó végkielégítést. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget a kormányváltásig vezető miniszter ezt követően bejelentette, hogy a miniszterek egy kárpátaljai jótékonysági szervezetnek ajánlják fel a pénzt.

Nem fizetik ki a HM 1300 milliárd forintos szerződését



Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést - jelentette be a miniszterelnök csütörtökön Budapesten, miután lezajlott a kormányzati átadás-átvétel.

Megérkezett az első, több mint 30 milliárd forintos számla abból az 1300 milliárd forintos keretszerződésből, amelyet Szalay-Bobrovniczky Kristóf, a leköszönő kormány honvédelmi minisztere kötött alig egy hónappal a választás előtt, mindenféle társadalmi konzultáció nélkül, titkosított formában. Az új kormány ezt nem fizeti ki - mondta Magyar Péter. Hozzátette: teljes egészében felülvizsgálják a keretszerződést.

Működő egészségügyre, működő oktatásra, valódi közbiztonságra, hazahozott uniós forrásokra, beinduló gazdaságra, működő gyermekvédelemre van szükség, nem kémműholdakra - mondta, kiemelve: az országnak nincs szüksége a szerződésben szereplő dolgokra.

(MTI)