Júlia helyett ellopható tárgyakat és kirabolható embereket keresett a 14 éves tatai Rómeó

A tatai nyomozók őrizetbe vették azt a 14 éves "fiút", aki tavaly augusztus óta több vagyon elleni bűncselekményt követett el a városban.



Illusztráció: két jóarcú Rómeó a rendőrség körözési oldaláról

"V." Rómeó fiatalon rossz útra lépett, és rövid idő alatt jelentős bűnlajstromot halmozott fel. Tavaly júliusban egy tatai üzletből kétszer vitt el egy-egy pár márkás férfipapucsot. Ezután egy nyitva hagyott ajtón keresztül bejutott egy helyi ingatlanba, ahol a tulajdonos figyelmetlenségét kihasználva átkutatta az előteret, és egy táskából 180 ezer forintot vett magához. Augusztusban két kerékpárt és egy elektromos rollert lopott el, valamint egy áruházból üdítőket és szeszes italokat. Egy drogériából négyszer emelt el termékeket. Szeptemberben a tatai vasútállomásról vitt el egy lezáratlan férfikerékpárt, októberben pedig egy családi ház udvaráról egy női vázas biciklit.

Idén aztán módszert váltott: januárban a városi autóbusz-pályaudvaron azzal szólított meg egy férfit, hogy lemerült a telefonja, és elkérte a készülékét. Miután a jóhiszemű férfi felajánlotta az iPhone-ját, pénzt követelt tőle a visszaadásáért. A fenyegetés hatására a sértett 12 ezer forintot nyújtott át, így kapta vissza a készüléket. Néhány nappal később ugyanott egy fiatal kezéből kapta ki a mobilját, majd pénzt kért a visszaadásáért.

Februárban buszjegyre hivatkozva kért pénzt egy járókelőtől, aki felajánlotta, hogy felvált egy tízezer forintos bankjegyet. A "fiú" azonban kikapta a kezéből a bankót, majd amikor a sértett megpróbálta visszaszerezni, pofonnal fenyegette.

A tatai nyomozók kilencrendbeli lopás bűntettével, kétrendbeli csalás vétségével, valamint rablás bűntettével gyanúsították meg "V." Rómeót, majd őrizetbe vették. A "fiatal" összesen 594 874 forint kárt okozott - közölte a Police.hu-n a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság.