Anyaország :: 2026. február 17. 10:26 ::

A parlamenti jegyzőkönyvek alapján nehezen hihető, hogy a kormányban ne tudtak volna a gödi akkugyár mérgezéseiről

Egy héttel azután, hogy a gödi Samsung gyár mérgezéseiről és azok kormányzati kezeléséről írt részletes cikket a Telex, a kormánypártoknak továbbra sem sikerült egységes és koherens választ adniuk a gödi eseményekre – írja a lap.

Mint írják,

Lázár János építési és közlekedési miniszter szerdán arról beszélt, hogy szerinte nem is volt évekig mérgező anyag a gödi gyár levegőjében.

építési és közlekedési miniszter szerdán arról beszélt, hogy szerinte nem is volt évekig mérgező anyag a gödi gyár levegőjében. Menczer Tamás , a Fidesz kommunikációs igazgatója teljes egészében hazugságnak nevezte a cikket, miközben a gyárban az éveken át egyre súlyosabb mérgezéseket a munkavédelmi hatóság állapította meg, az erről szóló határozatok nyilvánosak.

, a Fidesz kommunikációs igazgatója teljes egészében hazugságnak nevezte a cikket, miközben a gyárban az éveken át egyre súlyosabb mérgezéseket a munkavédelmi hatóság állapította meg, az erről szóló határozatok nyilvánosak. Gulyás Gergely pedig a múlt csütörtöki kormányinfón azt mondta: „nem tudja”, illetve „nem emlékszik”, hogy annak idején kapott-e tájékoztatást a Samsung mérgezéseiről. „Ami az én tudomásszerzésemet illeti, én most az önök cikkét olvasva szereztem tudomást az összes olyan lényeges körülményről, ami a határátlépés mértékére és ilyenekre vonatkozott” – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Ugyanakkor a két, három és négy évvel ezelőtti parlamenti jegyzőkönyvek és dokumentumok alapján nagyon nehéz elhinni, hogy a kormányban ne tudtak volna a gyár szennyezéseiről és mérgezéseiről.

A Telex elsőként Jámbor András, a Szikra Mozgalom parlamenti képviselője írásbeli kérdését idézte 2022. június 24-éről, amelyet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterhez nyújtott be Mennyit ér a Samsung munkásainak egészsége? címmel. Ebben az írásbeli kérdésben egészen konkrétan az Átlátszó cikkére és az abban bemutatott, a dolgozók mérgezéséről szóló jegyzőkönyvre kérdezett rá. Jámbor többek között arra volt kíváncsi, hogy a miniszter méltányosnak tartja-e a tízmillió forintos munkavédelmi bírságot, és rákérdezett, hogy addig az időpontig hányszor tartottak a gödi telephelyen helyszíni ellenőrzést, és azok az ellenőrzések milyen eredménnyel zárultak.

Jámbor kérdését Gulyás a Technológiai és Ipari Minisztériumnak továbbította, ahonnan Koncz Zsófia államtitkár reagált. Koncz nem válaszolt arra a kérdésre, hogy a büntetés mértékét méltányosnak találják-e, se arra, hogy a gödi telepen hány ellenőrzés zajlott le, és azoknak mik voltak az eredményeik. Koncz ehelyett arról írt, hogy a munkavédelmi hatóság rugalmasan határozhatja meg a büntetés mértékét, és ebben az esetben a legmagasabb bírságot állapította meg.

De Keresztes László Lóránt, az LMP képviselője is kérdést intézett a kormányhoz a gödi kutakban talált vegyi anyagok mennyisége kapcsán, amire szintén Koncz Zsófia válaszolt azzal, hogy határérték-túllépés nem történt.

Később ismét Jámor adott be kérdést Nagy Márton miniszternek, akinek nevében Fónagy János államtitkár válaszolt. Ő leírta, hogy a gödi Samsung gyárat 2019 és 2023. január vége között tűzvédelmi és iparbiztonsági hatáskörben 39-szer bírságolták meg. A büntetések összege 101 millió forint volt.

Nem sokkal később, 2023. február 27-én parlamenti vitanapot tartottak az akkumulátorgyártásról. Ekkorra már lezárult az a munkavédelmi hatósági eljárás, amely megállapította, hogy a Samsung még 2022 őszére sem javította ki azt a 2021 tavaszán jelzett légtechnikai hibát, ami miatt folyamatosan mérgező anyagok belégzésének tette ki a dolgozóit.

Az ellenzéki pártok aggályaira és problémafelvetéseire kormánypárti politikusok egész sora válaszolt, és köztük volt a miniszterelnök is. Orbán Viktor azt mondta:

Egy beruházást akkor lehet Magyarországon létrehozni, legyen szó bármilyen gyárról, ha a hatályos jogszabályokat betartják. Ezek a jogszabályok tartalmaznak környezetvédelmi és biztonsági előírásokat is. Ráadásul a szabályok vonatkoznak az engedély kiadásakor, szabályok vonatkoznak a beruházásra az építésnél és a működtetésnél is. És én a legmagabiztosabban és jó lelkiismerettel mondhatom önnek azt, hogy minden ilyen szabályt az államigazgatásnak be kell tartani, és be is szokta tartatni a beruházókkal.

A miniszterelnök az ellenzéki képviselők kritikájára azt mondta:

Szeretnék különbséget tenni a rémhírterjesztés meg az emberek indokolt félelme között. Tehát szerintem az emberek indokolt félelmére világos, egyenes választ kell adni, és ezt mi meg is adjuk. […] Nem igaz, hogy olyan szennyezést szabadít a beruházó Magyarország nyakába, ami az ott élő emberek életét ellehetetleníti, ezek mind nem igazak. Ugyanakkor elvárják az emberek, és igazuk van, hogy minden egyes ezzel kapcsolatos félelmükre és fenntartásukra világos, egyenes választ kapjanak. És a magyar államnak az a kutya kötelessége, hogy ezeket a válaszokat meg is adja, és mi ezt higgadt, nyugodt módon ezután is meg fogjuk tenni.

(24 nyomán)