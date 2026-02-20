Anyaország, Gazdaság :: 2026. február 20. 09:04 ::

KSH: 789 200 forint volt a bruttó átlagkereset decemberben

2025 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200, a nettó átlagkereset 548 900 forint volt - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A bruttó átlagkereset 8,5, a nettó átlagkereset 9,8, a reálkereset pedig 6,3 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit.

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését - jegyezte meg a jelentés.

A bruttó kereset mediánértéke 607 700, a nettó kereset mediánértéke 427 500 forintot ért el, 9,4, illetve 10,8 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

Decemberben a rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 683 400 forint volt, ami 9,4 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 680 900, a költségvetésben 672 800, a nonprofit szektorban 734 000 forintot tett ki, 9,7 és 9,2, illetve 6,9 százalékkal nőtt egy év alatt - közölte a KSH.

A reálkereset 6,3 százalékkal emelkedett decemberben a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 3,3 százalékos növekedése mellett.

2025. január-decemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 705 000 forint, a nettó átlagkeresete 486 800 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,0 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,4 százalékkal haladta meg az előző év adatát.

(MTI)