Janaf: nem igaz, hogy Magyarország és Szlovákia üzemanyag-ellátási zavarok szélén áll

Közleményt adott ki pénteken a Janaf horvát olajvállalat az Adria vezetéken Magyarország és Szlovákia felé történő kőolajszállításról. A horvát fél szerint ők „a partnerséget és a megbízhatóságot” tartják a vállalat legfontosabb üzleti értékeinek, és tevékenységük hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország és Szlovákia kőolajellátása továbbra is teljesen biztosított legyen.

„Jelenleg jelentős mennyiségű nem orosz kőolaj szállítására kerül sor a Janaf csővezetékén keresztül a Mol-csoport számára, míg további három, szintén a Mol-csoport számára nem orosz kőolajat szállító tartályhajó tart az Omisalj terminál felé” – írják. A Janaf szerint rendszeresen érkeznek a Mol számára a tengeri olajszállítmányok, és „ezeket körülményeket figyelembe véve teljesen alaptalanok azok az állítások, miszerint az említett országok üzemanyag-ellátási zavarok szélén állnának”, nem volt szükség a tartalékok igénybevételére sem.

A Janaf tartja magát ahhoz, hogy az eddigi tesztek alapján az Adria képes „teljes mértékben képesek fedezni” Magyarország és Szlovákia nyersolajszükségletét, de azért azt írják, örömmel fogadják, hogy a Mol elfogadta javaslatukat további tesztek elvégzésére az Európai Bizottság képviselőinek részvételével. Azt a reményüket is kifejezik a közleményben, hogy a következő találkozón a Mol elfogadja majd a Janaf javaslatát arra, hogy a következő egy hónapos tesztidőszak alatt egymillió tonna nyersolajat küldjenek fel a vezetéken.

