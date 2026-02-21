Anyaország :: 2026. február 21. 13:31 ::

Tódultak Csipke Józsikáék standjaihoz a messiásvárók

A kampány első napján látványos érdeklődés kísérte a Tisza jelöltjének indulását a Bódis Kriszta által képviselt körzetben: információk szerint háromnegyed tizenegyre beteltek az ajánlóívek - írja lelkesen a Tisza-barát Magyar Hang.

A kampányidőszak szombati indulásával párhuzamosan kezdték meg a jelöltek az ajánlások gyűjtését, és Ferencvárosban olyan gyorsan jelentkeztek a támogatók, hogy a Tisza Párt helyi aktivistái rövid idő alatt kifogytak az ívekből. Ez azt jelzi, hogy a választók részéről jelentős az érdeklődés és a mozgósítás már a kampány első óráiban is.



Az országgyűlési választás szabályai szerint a jelölteknek legalább 500 érvényes ajánlást kell összegyűjteniük az induláshoz. Az ajánlásgyűjtés két hétig tart, és fontos, hogy egy választó több jelöltet is támogathat, így az aláírás nem jelent kizárólagos elköteleződést.

Magyar Péter ugyanakkor már a délelőtt folyamán bejelentette a Facebookon, hogy mind a 106 választókerületben összegyűjtötték a szükséges ajánlásokat.

A mostani eset jól mutatja, hogy a kampány kezdetével azonnal megindult a verseny a választók támogatásáért: az utcákon megjelentek az aktivisták, és több helyen már az első órákban komoly aktivitás látszik.

Frissítés: Összegyűltek az ajánlások az összes választókerületben



A mostani eset jól mutatja, hogy a kampány kezdetével azonnal megindult a verseny a választók támogatásáért: az utcákon megjelentek az aktivisták, és több helyen már az első órákban komoly aktivitás látszik.

