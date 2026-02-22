Anyaország :: 2026. február 22. 12:08 ::

Magyar Péter és Tisza Péter is indulna a választáson

Országosan ismert név jelent meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) oldalán mint független jelölt: Vas vármegye 02. számú egyéni választókerületben ugyanis indulni szeretne egy Magyar Péter nevű férfi, írja az Index.

A Tisza Párt elnökével nem összekeverendő személyről egyelőre semmilyen további információt nem lehet tudni. A választáshoz szükséges 500 aláírást azonban még nem gyűjtötte össze. Vas vármegye 02-ben a Tisza Párt egyébként Strompová Viktóriát indítja, akit Lázár János építési és közlekedési miniszter leszlovákozott.

Somogy vármegye 01. számú egyéni választókerületében hasonló helyzet alakult ki, melynek következtében – ha sikerül összeszednie az 500 aláírást – néhány ember összezavarodhat a szavazófülkében, ugyanis a választókerületben független jelöltként indulna Tisza Péter.

A 2021-es orosz választáson volt már hasonlóra példa: a szentpétervári szavazóknak három középkorú, szakállas Borisz Visnyevszkij közül kellett eldönteniük, melyikre akarnak szavazni. Az egyik Borisz Visnyevszkij a Kreml éles bírálója volt, és kamujelöltnek nevezte a másik két Borisz Visnyevszkijt.