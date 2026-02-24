Sokan kérdezték, hogy működik-e még az AfD-vel való szövetségünk, hiszen amióta a legnépszerűbb párt lettek Németországban, sokan udvarolnak nekik. Nos, a mi európai parlamenti frakciónk erősebb, mint valaha, éppen most csatlakozik hozzánk egy olasz EP-képviselő is.
Köszönöm Maximilian Krah barátomnak, korábbi EP-képviselőnek, jelenleg a német szövetségi parlament egyik legnagyobb egyéni győzelmét is elérő képviselőjének, hogy meglátogatott a magyar parlamentben. A közös európai frakcióról is együtt álmodtunk, az már sikerült. Most még nagyobb álmaink vannak - írja X-bejegyzésében a Mi Hazánk elnöke.
🇭🇺🤝🇩🇪 Sokan kérdezték, hogy működik-e még az @AfD-vel való szövetségünk, hiszen amióta a legnépszerűbb párt lettek Németországban, sokan udvarolnak nekik. Nos, a mi európai parlamenti frakciónk, az @ESNgroup_EU erősebb, mint valaha, éppen most csatlakozik hozzánk egy olasz… pic.twitter.com/zQf7tREpNL— Toroczkai László (@ToroczkaiLaszlo) February 24, 2026