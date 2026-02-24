Anyaország :: 2026. február 24. 19:23 ::

Toroczkai megválaszolta a kérdést, működik-e még szövetségük az AfD-vel

Sokan kérdezték, hogy működik-e még az AfD-vel való szövetségünk, hiszen amióta a legnépszerűbb párt lettek Németországban, sokan udvarolnak nekik. Nos, a mi európai parlamenti frakciónk erősebb, mint valaha, éppen most csatlakozik hozzánk egy olasz EP-képviselő is.

Köszönöm Maximilian Krah barátomnak, korábbi EP-képviselőnek, jelenleg a német szövetségi parlament egyik legnagyobb egyéni győzelmét is elérő képviselőjének, hogy meglátogatott a magyar parlamentben. A közös európai frakcióról is együtt álmodtunk, az már sikerült. Most még nagyobb álmaink vannak - írja X-bejegyzésében a Mi Hazánk elnöke.