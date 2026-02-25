Anyaország :: 2026. február 25. 11:02 ::

444: robbanások és mérgezések a gödi Samsung-gyárban

Robbanás történt 2017 második felében vagy 2018 első felében a gödi Samsung-gyárban, írta további súlyos megállapításokkal tűzdelt cikkében a 444 a lap birtokába került összefoglalóra hivatkozva. A dokumentumot a vállalat egy korábbi középvezetője készítette, már a cégtől való távozása után. A feljegyzés hitelességét állítólag két egymástól független forrás is megerősítette.

Az akkugyár történetének fontos állomása volt, amikor 2017 tavaszán beüzemelték az 1-1 kódjelű katód gyártósort. Az akkugyártásban anód és katód gyártási folyamatok vannak, hasonló technológiai alapon, de a katód gyártása a felhasznált anyagok miatt sokkal veszélyesebb az emberi egészségre és a környezetre is. Ezen a gyártósoron a dokumentum szerint kevesebb mint egy évvel az üzembe helyezés után robbanás történt, amikor az NMP oldószer kritikus szinten lévő koncentrátuma egy azonosítatlan eredetű szikra hatására belobbant.

A gyár egyik volt dolgozója azt mondta a lapnak, hogy ez a robbanás látható azon a felvételen, amit Magyar Péter hozott nyilvánosságra pár napja. A robbanást a biztonsági kamera rögzíthette, a felvétel egy tárhelyre került, innen vehették fel dolgozók mobiltelefonnal, ezért hallatszik kommentár a nyilvánosságra hozott videón.

A robbanás után akkora tűz keletkezett, hogy két szinten a mennyezet is beszakadt, ennek ellenére nem sérült meg senki.

A cikkben arról írnak még, hogy

a balesetben NMP párolgott ki a levegőbe,

a helyreállítás nem volt tökéletes,

az anyagból rendszeresen került a csatornahálózatba is,

többször előfordult úgynevezett túlnyomásos NMP-robbanás is,

nitrogén védőgáz mérgezés történt az üzemben 2018-ban,

2021-ben egy baleset következtében meghalt egy dolgozó,

komoly szennyeződést okozott a Samsung két gyártási helyén a nikkel és több más fémvegyület is, és hogy

ezek ellenére mennyire „rugalmasan” kezelték a problémát a cégnél.

(444 - Telex nyomán)