A Mol felszólította a Janafot, adjon biztosítékot a nem szankcionált orosz kőolaj szállítására

A Mol-csoport felszólította a Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalatot, hogy péntekig adjon biztosítékot a tengeri úton érkező, nem szankcionált orosz kőolajszállítmányok átengedésére, ellenkező esetben az Európai Bizottsághoz fordulnak, és kártérítési eljárást indíthatnak - tájékoztatta az olajtársaság csütörtökön az MTI-t.

A közlemény szerint az uniós szabályozás lehetővé teszi az orosz kőolaj tengeri behozatalát, ha a vezetékes szállítás az érintett tagállam ellenőrzésén kívül eső okok miatt megszakad. Jelezték: a szükséges hivatalos dokumentumokat már megküldték a horvát félnek, és a magyar szankciós hatóság állásfoglalása is megerősítette az értelmezést.

Kiemelték: a tengeri szállítású orosz kőolaj beszerzése teljes mértékben megfelel az amerikai szankciós előírásoknak is, és a Mol által szerződtetett szállító és értékesítő vállalatok nem szerepelnek amerikai tiltólistán. Így a horvát vállalat számára nincs más lehetőség, mint hogy átengedje a tengeri úton érkező orosz kőolajszállítmányokat - jegyezték meg.

A Mol sürgősen kéri a horvát társaságot, erősítse meg, hogy átveszi a az európai uniós és amerikai szankciós szabályok alapján legálisan behozott, oroszországi eredetű tengeri szállítmányt.

Álláspontjuk szerint a Janaf domináns pozícióban van a finomítókhoz vezető szállítási útvonalak tekintetében, ezért a szolgáltatás megtagadása az uniós versenyjog értelmében a domináns pozícióval való visszaélésnek is minősülhet.

A magyar olajcég egyben jelezte, hogy a visszaigazolás késedelméből eredő pénzügyi károkért a Janafot tartja felelősnek, és fenntartja a jogot kárigénye érvényesítésére.