2026. február 27. 19:11

Járási ügyintézőt öntött le egy maszkos támadó ismeretlen anyaggal

Megtámadták a járási hivatal szociális és gyámügyi ügyintézőjét péntek reggel Zalaszentgróton, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium elítéli a közigazgatásban dolgozók elleni erőszakot.

A minisztérium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a zalaszentgróti járási hivatal munkatársát a reggeli munkakezdéskor egy maszkos támadó hátulról ismeretlen anyaggal leöntötte. A kormányhivatal azonnal értesítette a rendőrséget.

A minisztérium és a Zala Vármegyei Kormányhivatal "elítél minden olyan cselekményt, amely során a közigazgatásban dolgozókkal szemben bárki erőszakosan lép fel". A járási és kormányhivatalokban, kormányablakokban dolgozók hivatalos személynek minősülnek, így a velük szemben elkövetett erőszak szigorúan büntetendő - olvasható a tárca közleményében.

A tájékoztatás arra is kitér, hogy az elkövető az ügyfélszolgálatot is beszennyezte, ezért a mentesítés és a takarítás idejére az ügyfelek türelmét kérik.

Frissítés: Elfogták az elkövetőt

A rendőrök elfogták azt a férfit, aki folyadékkal öntött le egy szakügyintézőt Zalaszentgróton - közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.

Azt írták, a sértett pénteken jelentette be a zalaszentgróti rendőrőrsön, hogy munkahelye bejáratánál reggel egy ismeretlen elkövető megtámadta.

A rendőrség adatai szerint a tettes kiszállt egy autóból, eltakarta az arcát és odasétált a sértett mögé, leöntötte folyadékkal, majd elfutott. Nem sérült meg senki - jelezték.

Hozzátették: a keszthelyi rendőrkapitányság munkatársai az ügyben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak gyanúja miatt indítottak eljárást. A nyomozók széles körű adatgyűjtést végeztek, elemezték a térfigyelő kamerák felvételeit és tanúkat hallgattak meg.

Az összehangolt munka eredményeként pár órával később már azonosították is a támadót, akit Türjén fogtak el. A 49 éves budapesti férfi elszámoltatása és a körülmények teljes körű tisztázása folyamatban van - írták.

(MTI)