Anyaország :: 2026. március 2. 16:05 ::

Simán elvehetik egy új módszerrel a végrehajtók irodáját, de Schadl Györgynek nem kell aggódnia

A bíróság sem akadályozta meg, hogy egy egyszerű elnöki döntéssel, valós jogorvoslati lehetőség nélkül vegyék el egy végrehajtó irodáját – írja a hvg. A lap szerint a módszerrel lényegében bármelyik végrehajtót megfoszthatják a pozíciójától, de a szabályokat és a kari döntéseket úgy alakították, hogy a korrupcióval vádolt Schadl Györgynek egyelőre nincs mitől tartania.

Mint írják, lezárult a közigazgatási per annak a végrehajtónak az ügyében, akit e módszerrel fosztottak meg az irodájától. Eltávolításához korábban mindössze arra volt szükség, hogy Nagy László, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) elnöke kiadjon egy határozatot, amelyben tudatja a végrehajtóval: a „súlyos” vagy „rendszeres” szabálytalanságok miatt megfosztják a pozíciójától, a döntés ellen pedig fellebbezni nem lehet.

Eddig úgy lehetett elvenni egy végrehajtótól az irodáját, ha előtte lefolytattak egy igen hosszadalmas eljárást. Ennek első lépése az ellenőrzés elrendelése volt (bizonyos időközönként minden irodát megvizsgálnak, hogy a törvényeknek megfelelően működik-e), és ha találtak valamilyen szabálytalanságot, akkor fegyelmi eljárást kellett indítani, amelyről első- és másodfokon is határoztak. Ez a folyamat azért fontos, mert a végrehajtó a fegyelmi eljárás során még tisztázhatta is magát (mint ahogyan erre több alkalommal is volt példa). Így akár az is kiderülhetett, hogy nem követett el semmilyen szabálytalanságot, vagy a hibák nem jelentősek.

Ezúttal viszont csak az ellenőrzés eredményére hivatkozva vette el az irodát az egyik végrehajtótól, anélkül, hogy az ellenőrzést követő fegyelmi eljárás végigfutott volna. Közigazgatási per ugyan indítható Nagy László döntése ellen, de ennek nincs halasztó hatálya, azaz az irodát be kellett zárni.

– Takács Katalin, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) hivatalvezetője a per alatt kezdeményezte az iroda kényszertörlését is a cégnyilvántartásból, azaz azt is el akarták lehetetleníteni, hogy egyáltalán perbe lépjek – mondta az érintett végrehajtó. Végül ezt a kényszertörlést elutasították, azaz az iroda eljutott a bíróságig, ott viszont a vélt szabálytalanságokat nem vizsgálták.

Az eset azért is figyelemre méltó, mert az érintett végrehajtó esetében az ártatlanság vélelme nem volt fontos, a több százmilliós korrupcióval vádolt Schadl Györgynél viszont igen.

A végrehajtók „megújult” elnöksége azt is biztosítja, hogy Schadl zsebébe továbbra is százmilliók vándorolhassanak. Ennek köszönhető, hogy már 249 millió forintot keresett felfüggesztett végrehajtóként, miközben 200 millióra büntetné az ügyészség. Ráadásul a gyakorlat az igazságszolgáltatás minden szereplője előtt ismert, ám mindenki tétlenül nézi, és abból sem csinált senki problémát, hogy az említett összegből 189 milliót a volt végrehajtó elnök a börtönben ülve keresett meg, írja a 24.