Alább az eredeti kérdésem, melyre a képen látható „választ” kaptam - teszi hozzá:

Tisztelt Miniszter Úr!

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet rendelkezései alapján Magyarországon az életkorhoz kötött védőoltások (vagyis: a gyermekoltások) egy része kötelező, más része ajánlott jelleggel kerül alkalmazásra. A védőoltások beszerzése és finanszírozása jelentős közpénz-felhasználással jár, ezért a közpénzek átlátható felhasználásának elve alapján az alábbi tájékoztatás megadását kérjük.

1. Mekkora összegű központi költségvetési forrás került felhasználásra az életkorhoz kötött kötelező védőoltások beszerzésére és finanszírozására évente, legalább az elmúlt öt évre visszamenőleg évenkénti és oltóanyag-típusonkénti bontásban?

2. Mekkora összegű közpénz került felhasználásra az életkorhoz kötött ajánlott védőoltások állami finanszírozására, támogatására, illetve beszerzésére évente, legalább az elmúlt öt évre visszamenőleg, évenkénti és oltóanyag-típusonkénti bontásban?

3. A rendelkezésre álló adatok alapján mennyi a kötelező védőoltási rend szerint egy gyermek teljes immunizálásának átlagos költsége a központi költségvetés számára?

4. Mekkora a kötelező és az ajánlott védőoltások együttes alkalmazása esetén egy gyermek teljes védőoltási programjának közpénzből finanszírozott becsült költsége?

5. Milyen szakmai, járványügyi, költség-hatékonysági és egészségpolitikai elemzések szolgálnak alapul a védőoltási rend módosításához, illetve új oltások bevezetéséhez?

Kérjük, hogy a közpénzek felhasználására vonatkozó részletes, ellenőrizhető adatokat, valamint a döntéshozatali folyamat átláthatóságát biztosító információkat szíveskedjenek megadni a válaszukban.

Köszönettel:

Novák Előd,

a Mi Hazánk országgyűlési képviselője