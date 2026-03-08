Anyaország :: 2026. március 8. 18:51 ::

Novák Előd: miért hordhattak át ukrán fegyveresek milliárdokat a magyar határőrök szeme láttára hónapokon keresztül?

Miért hordhattak át ukrán fegyveresek milliárdokat a magyar határőrök szeme láttára hónapokon keresztül? – tette fel a kérdést Novák Előd a kormánynak.

A politikus megjegyezte, hogy ez a közel 480 milliárd forintos összeg, január óta akadálytalanul áramlott át hazánkon, és vetekszik a teljes magyar honvédelmi költségvetés egynegyedével, majd emlékeztetett, hogy a magyar határellenőrzésnek több okból kifolyólag is a világ egyik legszigorúbbjának kellene lennie, különösen Ukrajna irányából.

A teljes bejegyzés alább olvasható: