Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. március 9. 13:08 ::

Istentiszteletre tartó idős asszonyt vert meg és rabolt ki egy fiatalkorú cigánybűnöző Miskolcon - reméljük, érte is tüntetnek majd a liberálisok

A Miskolci Járási Ügyészség minősített rablás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy "fiatalkorú fiú" ellen, aki egy istentiszteletre tartó idős asszonyt brutálisan megvert, és ki is rabolta.

A vádirat szerint a vádlott 2025. szeptember elején Miskolcon a 70 éves asszonytól megkérdezte, hová megy. A sértett azt válaszolta, hogy istentiszteletre tart. A vádlott nem tágított mellőle, hanem felszólította, hogy adja oda a táskáját, amit a sértett megtagadott. A fiatalkorú ekkor nekilökte a kerítésnek, a táska pántját rángatta, amit a sértett próbált visszahúzni. A vádlott a sértettet többször combon rúgta, majd ököllel bántalmazta. A támadó megszerezte a táskát, az abban lévő 4000 forintot, bankkártyát, személyes iratokat. Elfutott a helyszínről, a pénztárcát és a mobiltelefont kivette, a táskát eldobta. A táskában maradt még egy 10 000 forintos bankjegy, ami a Bibliába volt beletéve.

A sértett egy autóstól segítséget kért, majd értesítették a rendőrséget, és követték a vádlottat. A fiatalkorút utolérve a sofőr megkérdezte, hogy hol van a táska, amire a vádlott azt válaszolta, hogy már eldobta.

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, orvosi ellátásban részesült.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő, büntetlen előéletű vádlottal szemben javítóintézeti nevelést indítványozott - közölték honlapjukon.