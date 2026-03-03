Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. március 3. 09:35 ::

Ügyészségi közlemény mutatja be, hogyan viselkednek a javítóintézetben az "ártatlan kisfiúk", akikért a liberális széplelkek szíve úgy sajog

Fogolyzendülés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Zala Vármegyei Főügyészség a Nagykanizsai Javítóintézetben fogvatartott négy nevelttel szemben, akik 2025 nyarán erőszakkal lázadtak fel az intézet rendje ellen. A rendbontás során 1 millió forint feletti kárt okoztak.



Illusztráció: Adobe Stock

A Zala Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a négy fogvatartottal szemben már korábban is indult büntetőeljárás a javítóintézetben dolgozók és intézeti társaik sérelmére elkövetett személy elleni erőszakos bűncselekmények miatt.

Az egyik fiatalkorú vádlott 2025. július 22-én trágár hangnemben szexuális ajánlatot tett az egyik nevelőnőnek, és megpróbálta a nő nemi szervét is megfogni. Egy másik fiatalkorú vádlott pedig 2025. július 29-én, kora délután ugyanezt a nevelőnőt úgy akadályozta a munkájában, hogy hátulról többször visszarántotta őt a hajánál fogva. A két "fiú" még aznap közösen erőszakkal lépett fel az őket elkülöníteni próbáló másik nevelővel szemben, majd az esti órákban a már korábban is megtámadott nevelőnőt próbálták bántalmazni.

A vádlottak közreműködése mellett a nap folyamán az intézetben folyamatos rendbontás zajlott, a fogvatartottak többször megnyomták a tűzjelzőt, székeket törtek össze, randalíroztak. Az otthon vezetője elkülönítéseket rendelt el, és szankciókat helyezett kilátásba, de a feszültség tovább fokozódott. Végül a rendbontás a vacsoráztatás után nyílt ellenszegüléssé fajult, miután a legidősebb, a javítóintézetben már felnőtt korúvá vált vádlott és az egyik fiatalkorú vádlott az étteremben szervezkedett. A felnőtt korú vádlott az ebédlő előtti folyosón kifújta a poroltó tartalmát, bekapcsolta a tűzjelzőt, fiatalkorú társa feltörte a zárt édességes szekrényt, kiszórta annak tartalmát. Itt csatlakozott hozzájuk két vádlott társuk, akikkel közösen az étkezdében édességet ettek, továbbá a rendészek és nevelők többszöri felszólításra ellenére is folytatták az ellenszegülést. A kiérkező rendőrök elkülönítették a vádlottakat, akik a körlet ajtaját addig rugdalták, amíg az a tokjából kiszakadt, közben telefirkálták a falakat, és további berendezési tárgyakat rongáltak meg, mely cselekményükkel az intézetnek 1 millió forintot meghaladó kárt okoztak.

A Zala Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő intézeti neveltekkel szemben fogolyzendülés bűntette, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette és rongálás bűntette miatt emelt vádat, melyben a kényszerintézkedés fenntartására és végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt - közölték honlapjukon.

