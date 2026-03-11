Anyaország :: 2026. március 11. 14:12 ::

A pénzszállító járműveket visszaadják, a "lóvé" marad

Visszaadja a NAV az ukránoknak azokat a pénzszállító járműveket, amelyeket múlt héten az ukrán állami takarékbank alkalmazottjaival szemben végrehajtott akció során foglaltak le a magyar szervek.

Az ukrán pénzszállítók ügyvédje, Horváth Lóránt közleményében arról tájékoztatott, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya a minap közölte velük, hogy az Oschad Banktól lefoglalt páncélozott járműveket a holnapi napon 10 órakor adják ki a vagyoni érdekelt részére.

Az átadás helyszínéről később adnak tájékoztatást.

A nyomozóhatóság azt is közölte, hogy a gépjárművek nem voltak lefoglalva, így sem a lefoglalásról, sem annak megszüntetéséről határozat nem született.

"Azt feltételezzük, hogy a TEK által foganatosított 2026.03.05. 15:00 órai elfogástól a 49/2026. (III.9.) Kormányrendelet hatálybalépésének 2026.03.09. 23:00 órájáig terjedő időszakában, azaz 4 nap és 8 órán keresztül, a különösen jelentős értékű, külföldi állami szervezet tulajdonát képező pénzeszközök és a páncélozott járművek hatósági határozat, így jogalap nélkül voltak a magyar állami szervek birtokában" – áll Horváth ügyvédi irodájának közleményében.

(24 nyomán)

