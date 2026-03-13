2026. március 13. 18:50

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az MTVA-t és a Duna Médiaszolgáltatót elmarasztaló Kúria-döntést

Az Alkotmánybíróság (Ab) alaptörvény-ellenessé nyilvánította és megsemmisítette a Kúriának a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapot (MTVA) és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t elmarasztaló végzését - közölte honlapján az Ab pénteken.

Azt írták: az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. ellen a Tisza Párt február 23-án terjesztett elő kifogást azért, mert szerintük megsértették a választási eljárásról szóló törvény esélyegyenlőségről és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásról szóló alapelveit azáltal, hogy a hozzájuk tartozó Kossuth rádió Facebook-oldalán február 21-től a jelölő szervezetek közül túlnyomórészt a Fidesz-KDNP esetében számoltak be eseményekről vagy megszólalásokról.

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a kifogást elutasította, arra hivatkozva, hogy egyetlen napnak a kifogásban szereplő beidézett tartalmai önmagukban nem alkalmasak az esélyegyenlőség követelménye megtartásának elbírálására. Egyúttal megállapította, hogy a kérelmező nem nevezett meg olyan konkrét tartalmat, amelynek közzététele indokolt lett volna.

A felülvizsgálati eljárásban a Kúria azonban arra a megállapításra jutott, hogy az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. megsértette a választási eljárásról szóló törvény esélyegyenlőségre vonatkozó alapelvét, és eltiltotta őket a további jogsértéstől.

Az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. ezután alkotmányjogi panaszukban a sajtószabadsághoz, a tisztességes bírósági eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jog sérelmét állították, mivel a Kúria a felülvizsgálati kérelemmel nem érintett részekben az NVB határozatának alapját képező megállításait eldőlt kérdésként kezelte, és így érdemi vizsgálat tárgyává nem tette. Emellett a Kúria döntése álláspontjuk szerint sérti a jogállamiság, a jogbiztonság, az előreláthatóság követelményét.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az alaptörvényben biztosított, a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogból levezetett indokolt bírói döntéshez való jog az eljáró bírósággal szemben a döntés érdeme szempontjából lényeges körülmények megfelelő indokokkal történő alátámasztását követeli meg.

Azt írták: a Kúria végzésében maga is egyértelműen rögzítette, hogy a Kossuth rádió Facebook-oldala nem minősül médiaszolgáltatásnak, így a médiaszolgáltatásokra vonatkozó törvényi szabályokhoz kapcsolódó követelményeket sem tartotta az adott ügyre vonatkoztathatónak.

Hozzátették, a Kúria ennek ellenére olyan követelményrendszert alkalmazott az indítványozóval szemben, amelynek tartalma lényegében megfelel a médiaszolgáltatókra vonatkozó törvénybeli kiegyensúlyozottsági szabályokból levezetett elvárásoknak.

Rámutattak: a Kúria a választási eljárásról szóló törvény esélyegyenlőségi alapelvét tartalmilag lényegében azonosította az médiaszolgáltatókra vonatkozó törvény kiegyensúlyozottsági követelményével, miközben a médiaszolgáltatásokra kidolgozott joggyakorlat egyes elemeitől - kielégítő indokolás nélkül - eltekintett.

Az Alkotmánybíróság ezért a Kúria döntését annak az Alaptörvénybe ütközése miatt megsemmisítette - áll a közleményben.

A tájékoztatás szerint az ügy előadó alkotmánybírója Patyi András volt. A határozathoz Hörcherné Marosi Ildikó alkotmánybíró párhuzamos indokolást, Szabó Marcel alkotmánybíró különvéleményt fűzött.

