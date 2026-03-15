2026. március 15. 19:10

Az egykori NER-kitartott azt üzente a "múltban ragadt rettegő császárnak", hogy Magyarország a Nyugat része

1848 minden magyaré volt, mert a szabadság minden magyar joga – erről beszélt Magyar Péter március 15-i beszédében a Hősök terén. A Tisza Párt elnöke azzal folytatta, hogy az őseink döntése egyértelmű és szilárd volt, de a szabadságért újra és újra meg kellett és meg kell ma is küzdenünk. – Ezért mondjuk el újra, hogy a múltban ragadt rettegő császár és a környezetében megbúvó janicsárjai is hallják: hazánk a Nyugat, az európai közösség, a NATO része – szögezte le. Szavai szerint az őseink hagyták örökül, hova tartozunk: mi magyarok vagyunk Európában, magyarként elutasítjuk a háborút és az erőszakot, nem félünk. – Megtanultuk az őseinktől, hogy semmi sem tart örökké, mi magyarok nem félünk – emelte ki. A politikus kifejtette, hogy 1848 magyarjai azért küzdöttek, mert szabadok akartak lenni. – A magyarok szabadok akartak lenni, szabadon akartak élni – hangsúlyozta, kifejtve, hogy maguk dönthessenek a sorsukról és ne a császár tegye. Alattvalók vagy magyar polgárok, ez volt a kérdés akkor és szerinte ez a kérdés ma is.



Magyar Péter szerint „a múlt embere” sokáig orruknál fogva vezette a szabadságvágyó magyarokat, a szemünkbe hazudott, becsapta őket. Minden szava, állítása csak politikai termék volt. Maguk között kinevették azokat, akik hittek a szavaiknak, a legdrágább francia pezsgővel koccintottak a megvezetett magyarok feje felett. Soha nem akarták a nemzetet egyesíteni. – Alattvalókat akartak, akik nem beszélnek vissza, akiket rettegésben tarthattak, akiket megmérgezhetnek a külföldi a multik, akiket hergelhetnek, pont mint a kommunista elődeik – sorolta. – Mi viszont azt választjuk, hogy polgárok legyünk alattvalók helyett, mindenki szabad magyar polgár – szögezte le. A politikus szerint polgár az, akinek jár a legjobb elérhető egészségügyi ellátás, az oktatás, akit megvéd az állam a szennyező gyáraktól, pedofil rémektől és minden bűnözőtől. Polgár az, akit a választott vezetők tisztelnek, aki felett nem uralkodnak és nem lopják el a pénzét. Polgár az, akit senki sem merészel hazaárulónak nevezni, ha mást gondol, mint a többség, aki nem hagyja, hogy eltaposandó rovarnak nevezzék.



– Hagyjuk magunk mögött a múltat és építsük közösen a jövőt, ahol minden magyar ember polgár lehet a hazájában – mondta Magyar Péter, jelezve, hogy a választások után megalakuló Tisza-kormány ezen fog dolgozni. Itt megismételte, hogy hazahozzák az uniós forrásokat, igazságos adózási rendszert vezetnek be, vagyonadót vetnek ki a milliárdosokra vagy éppen rendezik a nyugdíjasok helyzetét. Számos, már korábban bejelentett tervezett intézkedésüket sorolta: az egészségügy fejlesztését, a korrupció visszaszorítását, a magyar gazdaság újraindítását. Külön kiemelte, hogy a Moszkvából irányított Szuverenitásvédelmi Hivatal romjain létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési- és Védelmi Hivatalt, „nem leszünk többé következmények nélküli ország, aki elvett a közösből, annak jár a büntetés”. (Meggyőzően hangzik ez egy NER-kitartottól, akit közpénzből fizettek jól azok, akiket mnost le akar váltani – a szerk.)

A Tisza Párt elnöke szerint az emberek már tudják, hogy változás kell, hogy a jövő itt kopogtat az ajtón, ahogy 1848-ban, most is a kezünkbe vehetjük a sorsunkat. – 2026 április 12-e a magyar nemzet felemelkedésének kezdete lesz – fűzte hozzá. Akkor is ha Orbán Viktor a hazánkba hívta a legképzettebb orosz ügynököket, hogy ne érvényesülhessen a magyarok akarta, „hazugság, megtévesztés és hergelés, ezt szánják nekünk”. – Orbán Viktor elárulta a magyar szabadságot, még pedig harminc ezüstért magának és a dinasztiának. Szégyen – mondta, hozzátéve, hogy a magyar nép ezt nem tűri, mert sohasem tűrte, hogy elvegyék a szabadságát. Április 12-én ezért – folytatta – olyan győzelmet aratunk, hogy nemcsak a Holdról, de a Kremlből is látszik majd. Árulónak nevezte a miniszterelnököt azért is, mert elárulta a közös jövőnket, megosztotta a nemzetet és háborúval provokál, háborúval fenyeget, ez az utolsó fegyvere, amivel hatalomban akar maradni. Itt kiemelte, hogy „mi magyarok nem akarunk háborút”, ezt skandáltatta a tömeggel is. A Tisza a béke kormánya lesz – folytatta –, Orbán Viktornak pedig mennie kell és menni fog.

Magyar Péter azt mondta, a következő 28 napot úgy kell végig dolgozni, mint még soha. Ahhoz, hogy elkezdődhessen az ország gyógyítása, a választást meg kell nyerniük. – 28 nap múlva népszavazás lesz a hazánkról, hogyan szeretnénk élni, helyünkről a világban. A választás sosem volt ilyen egyszerű: rabok legyünk vagy szabadok – mondta. A megosztás és az árokásás pedig ezután véget ér. Ezután a politikus esküt tett, hogy a minden magyart fog szolgálni, hogy lezárják a megosztottságot, a kormány pedig mindent megtesz a történelmi sebek begyógyításáért.

A Tisza Párt elnöke külön szólt a fiataloknak, mert ez a választás róluk is, leginkább róluk szól. – A hazátok számít rátok, ti vagytok a jövő, nektek és veletek építjük újjá a hazánkat – mondta, majd hangsúlyozta, hogy mindenkinek el kell menni szavazni április 12-én. Azt kérte az emberektől, hogy higgyenek egymásban, „a magyar nép sokkal több annál, mint amilyennek láttatni akarják”. – Ha összefogunk, nem csak leváltani tudunk egy korszakot, hanem felépíteni egy olyan hazát, ahol nem gyűlölni és túlélni kell, hanem békében boldogulni – közölte. – 28 napunk van, ez a 28 nap most az élet – mondta. Beszédét azzal zárta, hogy „itt állunk a győzelem kapujában, azt javaslom, hogy lépjünk be rajta”.

