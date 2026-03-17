2026. március 17. 12:52

Tisza Péter visszalépett

A kaposvári kamujelölt, Tisza Péter mégsem indul a választáson, a Nemzeti Választási Iroda a kiesett jelöltek között sorolja fel, pedig leadta a szükséges számú ajánlást – szúrta ki a 24.hu.

A 444 kérdésére Csillag Gábor jegyző, a kaposvári választási iroda vezetője közölte: Tisza Péter március 17-én személyesen megjelent a választási irodában, ahol írásbeli nyilatkozatban lemondott a jelöltségről.

Így hiába változtatta meg nemrég a vezetéknevét a korábban bajba került exrendőr, nem lesz ott a neve a szavazólapokon áprilisban.

A Népszava derítette ki, hogy a férfit három éve csalásért elítélték, és szerencsejáték-függősége miatt rendre anyagi problémákkal küszködött.