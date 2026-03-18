Anyaország :: 2026. március 18. 18:14 ::

Trump helyett csak az alelnöke jöhet el Orbánnak kampányolni

A Reuters hírügynökség szerint a napokban Magyarországra látogathat J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke. Az utazás részletei egyelőre ismeretlenek, az a háború miatt akár el is maradhat. Az Indexnek kormányzati források megerősítették a hírt. /Bővített hír./



A fajkeverő Vance az indiai feleségével

Magyarországra látogathat a következő napokban az Egyesült Államok alelnöke, J.D. Vance, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt támogassa a választási kampányban – írja a Reuters hírügynökség a látogatás szervezésére rálátó forrásai alapján. Kormányzati forrásokból az Index úgy értesült, a hír igaz.

Vance látogatásának pontos időpontja egyelőre nincs meghatározva, és a tervek még változhatnak. Az alelnök ugyanis Washingtonban maradhat, amíg tart az Egyesült Államok és Izrael légi háborúja Irán ellen. Donald Trump amerikai elnök emiatt a napokban le is mondta kínai útját.

A portál megkereste a Fehér Házat, ahonnan egyelőre nem érkezett megerősítés.

Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio február 16-án látogatott Magyarországra. Az amerikai külügyminiszter magyar tisztviselőkkel – köztük Orbán Viktorral – tárgyalt a kétoldalú és regionális együttműködés erősítéséről, különösen a békefolyamatokról és az amerikai–magyar energiaügyi kapcsolatokról.

A látogatás alkalmából tartott sajtótájékoztatón, Marco Rubio azt mondta, Donald Trump szívesen jönne Magyarországra, ez az időbeosztástól is függ, de az elnök kifejezte támogatását Orbán Viktor felé.

Az amerikai alelnök feltehetőleg a március 21-én megrendezésre kerülő CPAC Hungary konferencián vesz majd részt. Orbán Viktor a január elején tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján ugyanis arra utalt, hogy magas rangú amerikai vezetők jönnek majd a tavaszi magyar politikai eseményekre.