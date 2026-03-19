Embereknek árult ketamint egy lovakkal foglalkozó pár

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt, és fegyházbüntetést indítványoz egy szerb-horvát állampolgárságú házaspár ellen, akik - lovakkal foglalkozó legális üzletük mellett - embereknek szánt kábítószerként is árultak ketamint.

A Fővárosi Főügyészség azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy a 41 éves férfi lópanziót tartott fenn, és lovakat is versenyeztetett, azonban emellett 2019-től rendszeresen nagy tételben értékesített ketamint tartalmazó állatgyógyászati készítményeket.

A vádlott tudta, hogy azokat tőle illegális emberi fogyasztásra szánva veszik meg nagybani viszonteladók - tették hozzá.

A férfi Budapesten összeismerkedett egy szintén lóversenyzéssel foglalkozó, azonban emellett kábítószerrel is kereskedő másik férfival, akivel megállapodtak abban, hogy a vádlott továbbadásra rendszeresen ketamint értékesít számára.

A vádlott több száz adag ketamin tartalmú készítményt adott tovább, amelynek a hatóanyagtartalma a jelentős mennyiség alsó határát közel 60-szoros mértékben haladta meg.

A férfi másoknak is értékesített kábítószert, Budapesten, illetve vidéki bevásárlóközpontok parkolójában is - írták.

A férfit a rendőrség azonosította és elfogta, az ügyészség indítványa alapján letartóztatásba is került.

Ezt követően egy korábbi dílertársa a férfi 31 éves feleségét kereste meg, aki addig nem vett részt a törvénytelen üzletben; a nő ráállt arra, hogy ő is adjon el ketamint, azt - elfogásáig - meg is tette 30 ezer euró értékben.

A Fővárosi Főügyészség a vádlottakat jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmének bűntettével vádolta meg vádiratában, velük szemben fegyház- és pénzbüntetést, valamint kiutasítást és több mint 100 millió forintos vagyonelkobzást indítványozott - áll a közleményben.