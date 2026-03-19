Napos-felhős tavaszi idő várható a hétvégén

Napos-felhős idő várható a hétvégén, a hőmérséklet az átlagos körül alakul, de hajnalban a kevésbé felhős, szélvédett helyeken gyenge fagy lehet. A szél élénk, olykor erős lesz, és kisebb eső, zápor szombaton és vasárnap előfordulhat - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken fátyolfelhők és az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés mellett hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek, de csapadék nem várható. Az északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű.

Szombaton nagyrészt felhős idő valószínű rövidebb napos időszakokkal, és néhol eső, záporeső is előfordulhat, dél, délkelet felé haladva csökkenő eséllyel. A keleti, északkeleti szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 6 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett helyeken kevéssel fagypont alá is lehűlhet a levegő. Délután 10 és 15 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Vasárnap az ország nagyobb részén kevesebb felhő, több napsütés valószínű, de délen, délnyugaton néhol eső, zápor előfordulhat. A keleties irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 6 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett helyeken gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű.