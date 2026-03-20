2026. március 20. 18:18

A The Guardian szerint a TEK beinjekciózta az ukrán aranykonvoj egyik kísérőjét

A The Guardian értesülései szerint magyar biztonsági operatív egységek „kényszerinjekciót” adtak azon ukránok egyikének, akiket a hónap elején tartóztattak le egy razzia során, amikor aranyrudakat, valamint több tízmillió dollárt és eurót szállító banki járműveket foglaltak le, írja az Index.

A TEK terrorelhárító osztaga március 5-én tartóztatta le az Oscsadbank állami takarékbank hét ukrán alkalmazottját. A férfiak két páncélozott járművet kísértek Bécsből Ukrajnába, amit Kijev szerint a szokásos állami pénztranszfer részeként hajtottak végre. A magyar kormány több tagja szerint ezzel szemben a pénzt az „ukrán háborús maffiának” szánták.

A lap értesülései alapján a férfiakat több mint 24 órán át tartották fogva, nagyrészt bekötött szemmel és bilincsben, mielőtt kiutasították volna őket az országból, vissza Ukrajnába. Ez idő alatt az egyik férfinak – aki korábban az ukrán SZBU biztonsági szolgálat alkalmazottja volt – gyanús injekciót adtak, amelyben állítólag egy nyugtató és beszédre bíró hatású szer volt.

A férfi cukorbeteg volt, ezért a gyógyszer hipertóniás sokkot váltott ki nála, és elvesztette az eszméletét. Végül kórházba szállították.

Egy ukrán forrás szerint a „kényszerinjekció orosz stílusú módszernek” minősül, amely a korábbi KGB-vallatógyakorlatokra emlékeztet. A vérvizsgálatok során a hazatérésük után a gyógyszer nyomait megtalálták a férfinál, bár a Guardian nem látta a vizsgálati eredményeket, és nem tudta ellenőrizni az állításokat. A férfi magyar jogi képviselője, Horváth Lóránt is megerősítette, hogy egy személyt ismeretlen tartalmú injekcióval kezeltek annak tiltakozása ellenére.

A TEK és a NAV nem kívánt további részleteket közölni, az Oscsadbank pedig hangsúlyozta, hogy az egyik letartóztatott személy fogyatékossággal él, speciális étrendet és rendszeres gyógyszeres kezelést igényel. Az állapota romlott, és „orvosi ellátást csak az eszméletvesztés után kapott”.

A pénz marad



Az Oscsadbank az elmúlt napokban bűncselekményre és jogsértésre hivatkozó panaszt nyújtott be a magyar hatóságok ellen a hét munkatárs nevében, valamint kártérítést és a pénzek visszaszolgáltatását kéri, miközben a pénz és az arany még mindig Magyarországon van. A razzia a magyarországi parlamenti választás közeledte miatt érdekes, ráadásul számos jelentés szerint Oroszország aktívan támogatja Orbán kampányát.

Az ukrán források szerint, mivel az orosz háború miatt Ukrajna légtere lezárult, az állami pénzek szárazföldi szállítása megszokottá vált. Budapestet azzal vádolják, hogy ürügyet keresett a két ország közötti konfliktus eszkalálására. Korábban sok hasonló szállítmány haladt át Magyarországon, ahol a hatóságokat mindig tájékoztatták az útvonalról, néha rendőri kísérettel – ám ez ennél a szállítmánynál elmaradt.

A TEK munkatársai a konvojt az M0-s egyik pihenőjénél állították meg, fegyvert szegezve a járművekre. Az ukránok végül kiszálltak, és letartóztatták őket. Kijev GPS nyomkövető segítségével fedezte fel a konvoj helyét, de több óráig tartott, mire Magyarország elismerte a férfiak elfogását.

A kihallgatások alatt bilincsben tartották a letartóztatottakat, ukrán tolmács helyett csak orosz nyelvű tolmács állt rendelkezésre.

Másnap este a hét férfit visszavitték a határhoz, deportálták, és kitiltották a schengeni övezetből. Tulajdonukat csak később küldték Ukrajnába, a pénz és az arany pedig Magyarországon maradt. A magyar hatóságok pénzmosás ügyet indítottak a pénzek miatt, amelyeket az ukrán „háborús maffiának” szántak. A történetet a média is felkapta, többek szerint Orbán Viktor narratívája az, hogy Brüsszel és Kijev próbálja Magyarországot bevonni a háborúba.

Később Orbán megtagadta, hogy feloldja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitel vétóját. Zelenszkij erre válaszul azt mondta, hogy esetleg Orbán elérhetőségét megadja a magyar nyelvű ukrán katonáknak, hogy „hívják fel őt a saját nyelvükön”. Az Orbán-kormány gyorsan a saját oldalára fordította a kijelentést a lap szerint, állítva, hogy az ukránok Orbán családját célozzák.

Az Oscsadbank szerint elsődleges cél a pénzek biztosítása és visszaszolgáltatása. A magyar ügyvéd, Horváth Lóránt kiemelte, hogy a pénz lefoglalását politikailag motiválták, összekapcsolva azzal, hogy Ukrajna vonakodott helyreállítani a Magyarországnak kőolajat szállító – oroszok által lebombázott – Barátság vezetéket. János Lázár kampányeseményén kijelentette: „Ha zsarolnak minket… nem adjuk vissza a pénzt. Egyelőre a pénz itt marad.”

Felháborodás a NAV-nál?

Panyi Szabolcs közben arról írt, hogy összefüggés lehet a rajtaütés és a luxusfarmon tartott NAV-os parti között, amely halálos balesettel végződött. A HVG szerint szerint Farkas Örs titkosszolgálatokat felügyelő államtitkár találta ki és vezényelte le, aki szintén meg volt hívva az esti bulira. A portál arról ír, hogy ha az ukránok vádja megáll, akkor „akár több év börtönbüntetés is járhat a rajtaütésért azoknak, akik részt vettek benne, illetve utasítást adtak a végrehajtására. Az adóhivatalhoz közel álló körökből származó információ szerint a bevetést közvetlenül elrendelő ezredes főosztályvezető jelenleg a betegszabadságát tölti”.

Panyi szerint a NAV-on belül is hatalmas a felháborodás, ugyanis többen úgy érzik, hogy velük akarják legitimizálni a titkosszolgálati akciót – ráadásul utólag. Az újságíró szerint eredetileg terrorfenyegetéses narratívát akartak felépíteni az egész akcióból, de kiderült, hogy az ukránoknál semmilyen fegyver nincsen, így egy B-tervre volt szükség.

Ezt tovább bonyolítja, hogy amikor az ukrán konvoj Hegyeshalomnál belépett az országba, akkor a NAV-osok már átvizsgálták őket – legalábbis az újságíró információi szerint –, és akkor a hatóságok mindent rendben találtak. „Pár órával később mégis lecsapott rájuk a TEK, majd jött a közlemény, hogy a NAV pénzmosás gyanújával nyomozást indít...” – fogalmazott Panyi az Index szemléje szerint.