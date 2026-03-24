Nyugdíjas asszony árulta a dizájnerdrogot Baján

A Bajai Járási Ügyészség új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt emelt vádat egy nyugdíjas asszonnyal szemben, aki dizájnerdrogot árult.

A vád szerint az asszony 2024 szeptemberétől 2025 júniusáig azzal egészítette ki a nyugdíját, hogy kristály fantázianevű dizájnerdrogot árult a lakókörnyezetében. Az ismeretlen személyektől megvásárolt tudatmódosító szert alufóliacsomagokba, ún. pakkokba kimérve, grammonként 10 ezer forintért adta el a visszatérő vevőinek.

A bajai nyomozók a nő lakóhelyén tartott kutatás során 57 gramm kristályt, valamint készpénzt és mobiltelefonokat foglaltak le.

Az ügyészség az elfogása óta letartóztatásban lévő nőt új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével vádolja, és ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta, emellett azt is, hogy a lefoglalt drog elkobzása mellett a bíróság kötelezze a nyomozás során felmerült közel 1 millió forint bűnügyi költség megfizetésére - közölték honlapjukon.