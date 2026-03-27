Anyaország, Gazdaság :: 2026. március 27. 18:23 ::

Gyengült a forint

Gyengült pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. A hetet a forint emelkedéssel fejezte be.

Az eurót este hat órakor 389,75 forinton jegyezték a kora reggeli 388,09 forint után, a dollár jegyzése 338,24 forintra ment fel 336,34 forintról, a svájci franké pedig 424,63 forintra 422,86-ról. A forint pénteken az euróval és a svájci frankkal szemben 0,4 százalékkal, a dollár ellenében 0,6 százalékkal gyengült.

A forint a hetet emelkedéssel fejezte be, az euróval szemben 1 százalékkal, a dollár ellenében 0,7 százalékkal, a svájci frankkal szemben 1,7 százalékkal erősödött.

A forint március havi eredménye gyengülés: 3,4 százalékos az euró, 6,0 százalékos a dollár, 2,3 százalékos a svájci frank ellenében.

(MTI)