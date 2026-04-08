2026. április 8. 17:36

Szerb elnök: nem tudjuk biztosan, mi történt a Török Áramlatnál, ezért hallgatunk

„Ami pedig azokat illeti, akik azt állítják, hogy a szerb hadsereg be akart avatkozni a magyar választásokba – szégyelljék magukat!” – mondta az N1 szerint Aleksandar Vucic szerb elnök a Török Áramlatnál talált robbanószerről.



Fotó: Tanjug/ MUP Srbije

Hozzátette, soha nem titkolta, hogy azt szeretné, hogy Orbán Viktor nyerjen a választáson, de eszébe sem jutna, hogy a szerb hadsereget felhasználva beavatkozzon egy másik ország választásába.

„És ezért hallgatunk. És ez így lesz mindaddig, amíg nem tudjuk biztosan, mi történt, és főleg, amíg a magyarországi választások le nem zárulnak” – mondta, majd hozzátette, hogy „a személy, aki ezt végre szerette volna hajtani, katonai rangot viselt a saját országa a hadseregében, ahonnan – többek között – Szerbia területére dezertált”.

„Ha robbanás történt volna, lehetetlen lett volna megakadályozni egy nagy tűzvészt és hatalmas robbanásokat... Hónapokig nem tudtunk volna gázt szállítani Magyarországra. Ha a mi szelepünk közelében történt volna, mi is legalább egy hónapig gáz nélkül maradtunk volna” – mondta a szerb elnök.

A szerb sajtó vasárnap délelőtt írt arról, hogy gyanús tárgyakat találtak a Magyarkanizsa közelében fekvő Oromhegyesnél, a Török Áramlat szerb-magyar gázvezeték közelében. A helyszínre a rendőrség és a katonaság is kivonult, és nem sokkal később Vucic azt mondta, hogy nagy erejű robbanóanyagot és gyújtózsinórt találtak. A szerb Katonai Biztonsági Ügynökség igazgatója szerint amerikai gyártmányú robbanóanyagot találtak a gázvezetéknél.

A Fidesz szerint a szuverenitásunk elleni támadásról volt szó, és nem sokkal később már terrortámadásként emlegették az ügyet. A vezeték magyarországi szakaszát katonai védelem alá helyezték. Magyar Péter felszólította Orbánt, hogy hívja meg őt is a védelmi tanács ülésére, mert „bárki is szervezte ezt a provokációt, a kialakult helyzetet már a TISZA-kormánynak kell majd megoldania”. Azt is mondta, hogy ha kiderül, hogy ezt az ügyet Orbán Viktor kampánycélra használja fel, az nyílt beismerése lesz annak, hogy egy előre megtervezett hamis zászlós műveletről van szó.

