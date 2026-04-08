Anyaország, Háború :: 2026. április 8. 17:51 ::

Kijev szerint a választási retorikának tudható be az amerikai alelnök kijelentése a magyar választásba történő ukrán beavatkozásról

A választási retorikának tudhatók be J. D. Vance amerikai alelnök keddi budapesti látogatásán tett kijelentései arról, hogy Ukrajna beavatkozna a magyar és az amerikai választásokba - jelentette ki Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdai kijevi sajtótájékoztatóján.

"Arra kérek mindenkit, hogy hallgassa meg teljes egészében ezt a sajtótájékoztatót, ahol ez elhangzott. Akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a jelenlévő újságírók, akiknek nem kívánom értékelni a hozzáállásukat, többször egymás után próbálták provokálni az Egyesült Államok alelnökét különféle éles kijelentésekre" - idézte a szóvivőt az UNIAN hírügynökség.

Tihij megjegyezte, hogy az ilyen próbálkozásokra az amerikai alelnök szinte mindig semlegesen válaszolt. "Ami pedig azt a mondatot illeti, amely elhangzott, megértjük, hogy ez a választási kampány keretében történt. Nem tulajdonítunk túlzottan érzelmi vagy éles hangvételt annak, ami elhangzott. Ezért nem is tulajdonítunk túl nagy jelentőséget ennek a kijelentésnek" - tette hozzá a szóvivő.

Vance újságírói kérdésekre válaszolva az európai bürokratákat az egyik legsúlyosabb külső beavatkozással vádolta meg a magyarországi választások kapcsán. Emellett kijelentette: az amerikai hatóságok tudnak arról, hogy "az ukrán hírszerző szolgálatokon belül vannak olyan elemek, amelyek megpróbálják befolyásolni az Egyesült Államok és Magyarország választásait". Az alelnök hozzátette, hogy "az ukrán rendszerből egyes személyek részt vettek a Demokrata Párt képviselőinek választási kampányában" néhány héttel a mostani amerikai elnök, Donald Trump választási győzelme előtt. Hangsúlyozta egyúttal, hogy ő az amerikai emberek problémáival foglalkozik, és nem engedi, hogy az ilyen jellegű tevékenységek befolyásolják őt.

A sajtótájékoztatón a szóvivő közölte: továbbra is érvényben van, hogy a külügyminisztérium nem tanácsolja az ukrán állampolgároknak a Magyarországra történő utazást. "Az utazások elhalasztására vonatkozó felhívás továbbra is érvényben van, figyelembe véve, hogy nem tudjuk, mi jár a magyar hatóságok fejében. Figyelembe véve, miként jártak el a pénzszállítókkal, nincs garancia arra, hogy holnap valaki mást ne állítsanak meg valamilyen kitalált indokkal" - vélekedett.

Hozzátette, hogy az ország állampolgárainak ugyanebből az okból érdemes tartózkodniuk a vasárnapi magyarországi parlamenti választások megfigyelő misszióiban való részvételtől is.

(MTI)