2026. április 9. 08:50

Ma 16 óráig léphetnek vissza a jelöltek

Csütörtökön 16 óráig léphetnek vissza az egyéni választókerületben induló jelöltek az áprilisi országgyűlési választáson, az ezt követően bejelentett lemondások nem alkalmasak a joghatás kiváltására, azaz a jelöltre leadott szavaztok érvényesnek számítanak.

A választási eljárásról szóló törvény szerint a jelölt kiesik, ha a magyarországi szavazás megkezdése előtt a központi névjegyzékből törik, elveszíti a választhatóság jogát, vagy a jelöltet állító jelölőszervezetet törlik a jelölőszervezetek, listák nyilvántartásából. Kiesik a jelölt akkor is, ha április 9-én (csütörtökön) 16 óráig a jelölésről írásban lemond.

Az egyéni választókerületi képviselőjelölt a jelöltségről írásban mondhat le az illetékes választási irodánál. A lemondást személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott által eljuttatva, vagy azt elektronikus azonosítást követően elektronikusan lehet benyújtani.

A lemondás nyomán a választási irodának haladéktalanul törölnie kell a jelöltet a szavazólapról, egyúttal pedig tájékoztatnia kell a lemondásról a Nemzeti Választási Irodát (NVI).

A lemondott jelölt nevét tehát "lehúzzák" a szavazólapról, és a jelölt kieséséről a szavazatszámláló bizottság a szavazóhelyiségben elhelyezett hirdetményen is tájékoztatja a választópolgárokat.

A választásra 663 egyéni jelöltet vettek jogerősen nyilvántartásba, csütörtök reggel 18-cal kevesebb, 645 jelölt szerepel a Nemzeti Választási Iroda nyilvántartásában.

(MTI)