Tuskék megkönnyebbültek: "évek óta most először nincsenek oroszok a teremben"

"Hatalmas megkönnyebbülés érezhető a tagállami vezetők körében, mert évek óta most először nincs jelen egyetlen orosz sem a teremben, ha értik, mire gondolok" - jelentette ki Donald Tusk lengyel miniszterelnök Nicosiában, a tagországok állam- illetve kormányfői informális tanácskozásának második munkanapját megelőzően pénteken.

A kétnaposra tervezett uniós csúcstalálkozóra érkezve Tusk úgy fogalmazott: "nagyon elégedett vagyok, mert a hangulat teljesen megváltozott. Nemcsak az Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatos helyzet miatt, hanem azért is, mert a magyarországi választások egyértelmű jelzést küldenek arról, hogy a demokraták nem vesztesek. Szavai szerint szinte mindenütt, úgy az Egyesült Államokban, mint Európában és Oroszországban, már régóta az hallható, hogy a demokráciának nincs esélye a tekintélyelvű rezsimekkel szemben".



"Azok a boldog szép napok, ég veled!" - mondhatná akár ezt is Tusk egy orbánistává vált egykori lázadó klasszikusával (fotó: Kenzo Tribouillard / AFP / Getty Images)

Tusk Magyar Péter és "a magyarok győzelmét" nagyon fontos dolognak nevezte, ugyanis véleménye szerint mindenütt, de különösen Európa keleti felében a magyar választás eredménye azt mutatja, hogy van jövője Európának, a demokráciának, a jogállamiságnak. Mutatja továbbá azt is, hogy "nem vagyunk kiszolgáltatva, ha küzdeni akarunk a korrupció ellen, valamint az olyan erős személyiségekkel szemben, mint Orbán Viktor. Tudom, hogy manapság semmi sem könnyű, de legalább annak nagyon örülhetünk, hogy van jövője Európának" - tette hozzá a lengyel kormányfő.

Bart De Wever belga miniszterelnök érkezésekor azt nyilatkozta, hogy "egy kicsit túl nagy az eufória" azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök nincs ott a csúcstalálkozón.

"Másfél éve vagyok itt. Tapasztalataim szerint gyakran nehéz partner volt, de soha nem volt lehetetlen partner" - fogalmazott.

Véleménye szerint "a dolgok most már egy kicsit simábban fognak menni", ugyanakkor túlzásnak nevezte, hogy az Orbán Viktor-féle elképzelés csak Magyarországon létezne. "Ez a következő hónapokban kiderül, de azt hiszem, hogy talán olyan dolgok is lehetővé válnak Ukrajna számára, amelyek eddig nagyon nehezek voltak" - fogalmazott.

Kifejtette: vannak más országok is Európában, amelyek vezetői nem mindig követik az európai konszenzust, különösen, ha Oroszországról van szó. Orbán Viktor soha nem volt teljesen elszigetelve - tette hozzá a belga kormányfő.

(MTI)