Publicisztika :: 2026. március 14. 15:37 ::

Segítségbe csomagolt orwelli reflexek

Nem is olyan régen egy jó barátom keresett meg egy meglehetősen furcsa történettel, melyet a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség Facebook-oldalán olvasott, majd elmesélt nekem is. A cselekmény nem egy bajba jutott személy megsegítéséről szól, sokkal inkább valami egészen más aggasztó dologról.

Az eset még januárban történt, de a belőle levont konzekvenciák ennél jóval tartósabbak, maga a vármegyei rendőrség Facebook-oldala tanúskodik róla.

A tájékoztatás szerint: „Január 5-én 2 óra 43 perckor az Országos Rendőr-főkapitányság értesítette a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját arról, hogy jelzés érkezett a washingtoni INTERPOL-irodától. A jelzés szerint egy Snapchat-bejegyzést észleltek, amelyben egy 20 éves férfi egy nagysápi címen készült szelfin római jogi könyvet tartott a kezében, a képen pedig a „Killing myself today” (magyarul: „Ma megölöm magam”) felirat szerepelt.”

Úgy gondolom, hogy már ebből a szövegkörnyezetből is kiderül, hogy a fiatal úriember nem szó szerint értette a bejegyzését, különösen tudhatjuk ezt akkor, ha tisztában vagyunk vele, mi is az a római jog, és az erről szóló tantárgy az egyetemen.

Nos, a rendőrség nem tudta, ugyanis a járőrök rövid időn belül megjelentek a megadott címen (nem hivatalosan megadott címről van szó, hanem amit lokáció alapján kinyomoztak, ez is fontos adalék…), ahol az édesanya nyitott ajtót, aki elmondta, a fia a szobájában van. Nyilván sértetlenül, ugyanis az érintett közölte a rendőrökkel, hogy barátaival egy privát Snapchat-csoportban kommunikáltak, és a bejegyzés nem utalt valós öngyilkossági szándékra, csupán a római jog tananyag nehézségét kívánta ily módon kifejezni. Ha nem lett volna eddig is egyértelmű – teszem hozzá már én.



"A privát csoport sem láthatatlan" - olvashatjuk a képen. Érdemes az eszünkbe vésni ezt a megjegyzést... (fotó: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség Facebook-oldala)

Na, de ami ezután jön, arról nehéz eldönteni, hogy egy orwelli disztópia korai darabja, vagy valami beteges magyar tragikomédia felütése. A kiérkező rendőrök ugyanis „nyomatékosan felhívták a figyelmét, hogy tartózkodjon az ilyen jellegű megnyilvánulásoktól”, vagyis ne merészeljen poénkodni egy privát (!) Snapchat-csoportban.

Ha ez még nem elég, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség bejegyzése rátesz még egy lapáttal, szó szerint idézem:

„Az öngyilkosságra vagy erőszakra utaló közösségi médiás posztokat a hatóságok minden esetben komolyan veszik, azok azonnali rendőri intézkedést, nemzetközi jelzést, valamint felesleges riadalmat okozhatnak. A felelőtlen vagy félreérthető posztok jogi következményekkel járhatnak, ezért mindenkit arra kérünk, hogy a közösségi médiában felelősen, átgondoltan nyilvánuljon meg.”

Nyilvánvalóan senki élete nem forgott kockán, ezért nekem teljesen más jellegű, s ezúttal egyáltalán nem költői kérdéseim vannak az üggyel kapcsolatban.

1. Mi a túrót kutakodott a rendőrség – jobban mondva, még annál is rosszabb, az INTERPOL – egy teljesen random Snapchat-beszélgetésben, és miért fajult idáig a nem létező ügy? Többszörös gyilkosokat, erőszaktevőket nem üldöznek ilyen elánnal se az Egyesült Államokban, itthon meg végképp nem.

2. A magyar rendőrség miért nem valós problémákkal foglalkozik? Elég cigánybűnöző szaladgál szabadon az országban, érdemesebb lenne őket összefogdosni.

3. Hogyan merészelik felhívni arra a figyelmet, hogy tartózkodjon az illető az ilyen megnyilvánulásoktól? Már poénkodni sem lehet? Mert lassan – főleg ebben a 93 ezer négyzetkilométernyi elmegyógyintézetben – tényleg ez maradt az ember utolsó mentsvára.

Ami pedig végleg abszurd, hogy „jogi következmények” léphetnek életbe akkor, ha viccelődik valaki. Röhejes.

4. Végül pedig nem is kérdés, hanem inkább megállapítás: miért álcázzák – főleg Washington – a kontroll nélküli megfigyelést „életvédelemnek”? Félreértés ne essék, tudom, hogy vannak bőven helyzetek, amikor nem a személyiségi jogok az elsők, de ez most egyáltalán nem egy ilyen helyzet – végképp nem egy idegen állam kezdeményezésével, amely ráadásul az izraeli terrorállam oldalán vív háborút a Közel-Keleten.

Szeretném azt hinni, hogy ez csupán egy tréfának szánt bejegyzés volt, de ez természetesen nincs így.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info